Великобритания
    -
    17:15
    14.05.19
    Дания
      Чемпионат мира • Группа А
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Великобритания - Дания
      Чемпионат мира - 14 мая 2019

      Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Великобритания – Дания на Eurosport.ru! 14 мая 2019 года в 17:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Великобритания и Дания и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Великобритания и Дания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0