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США - Великобритания

Чемпионат мира - 15 мая 2019

Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем США – Великобритания на Eurosport.ru! 15 мая 2019 года в 17:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу США и Великобритания и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются США и Великобритания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

