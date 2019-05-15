Россия
Завершено
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21:15
15.05.19
Италия
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    Россия - Италия
    Чемпионат мира - 15 мая 2019

    Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Россия – Италия на Eurosport.ru! 15 мая 2019 года в 21:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Италия и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Россия и Италия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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    Данил Тармасинов
    Главное 
    #гол
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    23:24

    Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.

    23:23 

    В честь сборной России играет гимн Михалкова, Александрова и Эль-Регистана.

    23:23 

    Лучшим игроком России стал по мнению коллектива Динар Хафизуллин.

    23:22 

    Следующий матч сборная России проведет в субботу, 18 мая, в 13:15 по московскому времени. Соперник – Латвия.

    23:21 

    ФИНАЛЬНАЯ СИРЕНА!

    23:20 

    Нет, Италия не успела и проиграла сборной России – 0:10!

    Евгений Дадонов (Россия), Андреас Бернард (Италия), ЧМ-2019
    60' 

    Великие три секунды для сборной Италии, им всего-то нужно забросить за это время 10 шайб!

    60' 

    Почти минуту гоняли шайбу 6 на 5 русские, и только за 3,2 секунды до конца дали потрогать ее соперникам.

    60' 

    На Барабанове нарушили правила, Василевский ушел, Россия заканчивает матч 6 на 5.

    59' 

    Контратака России, а русские еще бегают в быстрое нападение, передача на Орлова, Дмитрий не замкнул!

    59' 

    Сухарь Василевского сейчас был под угрозой, и это в матче с Италией. А дальше-то Швейцария и Швеция.

    58' 

    Ничего себе атака Италии! Сначала передача на пятак, форвард не забил, отскок улетел к синей, и шайба прошла левее штанги! Очень опасно!

    57' 

    Ого-го, итальянцы убежали в контратаку, передача слева в центр, но бегущий форвард не добежал до этого паса!

    56' 

    Анисимов получил передачу от Ови, улетел один на один к воротам и не пробил Ди Филиппо!

    56' 

    Овечкин обыгрался с Анисимовым, тот назад на Зайцева, в зоне Италии живут русские.

    55' 

    Анисимов выкатывался левым флангом и простреливал вдоль ворот, Барабанов не подставил клюшку.

    54' 

    Ух, и снова передача из угла площадки на пятак, итальянский форвард не замкнул этот пас!

    53' 

    Италия сейчас раздухарилась и провела несколько симпатичных атак. А парня, который попал в перекладину, подбадривают всей скамейкой «адзурры». Есть за что!

    52' 

    Уф, а шайба-то сейчас в перекладину Василевского стукнулась! Будут смотреть арбитры. А, нет, передумали и отправили матч на коммерческий перерыв.

    52' 

    У Италии осталось всего восемь минут, чтобы отыграться с 0:10. Может, пора снять вратаря?

    51' 

    Нас поправляют, что у Дадонова не хет-трик, поэтому постарайтесь так сильно не радоваться.

    50' 

    Вбрасывание в зоне сборной Италии, и говорят, что тренер «адзурры» устроил разнос своим. При 0:10-то, ага.

    49' 

    Напоминаем, что Россия и в прошлую встречу с Италией в 2017-м забросила 10 шайб, но закончила 10:1. Тут бы не расслабиться!

    48' 

    Ой, а у Дадонова-то хет-трик? Радость-то какая!

    48' 

    #гол Дадонова

    47' 

    Воу, итальянец получил шайбу в чужой зоне и бросал с неудобной – Василевский в порядке!

    46' 

    Ковальчук круто накрутил соперника слева в контратаке, Ди Филиппо отразил неуверенно, и Дадонов добавил в пустые. 10:0!

    46' 

    И ТУТ ЖЕ ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ, 10:0!

    Евгений Дадонов (Россия), Андреас Бернард (Италия), ЧМ-2019
    45' 

    Кучеров получил на синей от Гусева (а тот от Зайцева), спрятал бросок и идеально поразил нижний угол. 9:0!

    45' 

    НИКИТА КУЧЕРОВ, 9:0!

    Никита Кучеров в матче Россия – Чехия
    45' 

    Орлов перехватил передачу в средней, покатил в зону, но сделал лишний шаг и закатил партнеров в офсайд.

    44' 

    Григоренко бабахнул по воротам, голкипер поймал шайбу, Михаил ушел на скамейку. Вбрасывание в зоне Италии.

    44' 

    И еще момент у России, проход по левому флангу, дважды добивали форварды после броска партнера, но Ди Филиппо все отразил щитком!

    43' 

    Никита Задоров взял шайбу и сам покатил на ворота, но не бросил все же с дриблинга.

    42' 

    Россия укатывает Италию в этой смене, но кто-то из защитников опрокинул Овечкина и его телом снес ворота Ди Филиппо.

    41' 

    Орлов на классном вираже объехал двоих соперников в средней, вошел в зону и отдал Овечкину.

    41'

    Третий период!

    40'

    Сирена на перерыв – еще четыре шайбы забросила сборная России итальянцам, «скуадра адзурра» даже вратаря сменила, чтобы очиститься от позора. Не помогло. 8:0, полет нормальный.

    40' 

    Дадонов с Малкиным крутят карусель на дальнем пятаке итальянцев, был момент у ворот, и Ди Филиппо справился.

    39' 

    Овечкин накатывал на шайбу после паса на синюю и набрасывал на пятак, но не нашел своего передачей.

    39' 

    #гол Григоренко

    38' 

    Ну, если Россия забивает в меньшинстве, то в большинстве сам Всевышний велел.

    38' 

    Кучеров улетал один на один с вратарем из средней зоны, мешал ему защитник, и Италия еще поиграет 4 на 5.

    37' 

    Барабанов поборолся в контратаке в чужой зоне, отобрал клюшку у защитника, выкатил пас на пятак Григоренко, Михаил красиво обыграл голкипера. 8:0!

    Григоренко Михаил
    37'

    МИХАИЛ ГРИГОРЕНКО ЗАБРОСИЛ ДАЖЕ В МЕНЬШИНСТВЕ, 8:0!

    36' 

    Григоренко убежал в контратаку, прокидывал шайбу в чужой зоне мимо защитника и не прошел его.

    36' 

    Уф, Телегин впервые вышел во втором периоде и сразу полезно сыграл в обороне в своей зоне. Муж Пелагеи отбросился.

    35' 

    А, ага, Артем Анисимов присел за подножку на две минуты. Все против России! Заговор!

    35' 

    Италия снова сгоняла в чужую зону и даже бросила от синей, Василевский поймал, но у России будет меньшинство. Где-то там судьи увидели нарушение.

    35' 

    Гусев отдал от синей к воротам на Кучерова, тот слева отдал в центр на Дадонова, и Евгений расстрелял Ди Филиппо. 7:0!

    34' 

    ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ, 7:0!

    Евгений Дадонов (Россия), Андреас Бернард (Италия), ЧМ-2019
    34' 

    У Италии фиксируют нарушение численного состава, и Россия две минуты поиграет в большинстве.

    33' 

    Бросок итальянца от синей, Василевский поймал и даже не заморозил игру, а выпустил шайбу и скинул своим.

    32' 

    Ух, Кучеров отдал передачу в контратаке на Кузнецова, Евгений не протолкнул шайбу мимо Ди Филиппо, она осталась перед воротами, но и Никита не просунул ее в пустые!

    31' 

    Уф, Костнер открылся в чужой зоне и едва не забросил с пятака, но Василевский рассмотрел шайбу и накрыл ее ловушкой.

    31' 

    Овечкин резко вырезал диагональ на Анисимова к воротам на пятак, но Артем не обработал шайбу.

    30' 

    Шайба упрыгала за пределы льда, на скамейке сборной России она чуть кого-то не подстрелила.

    30' 

    Да, а Дадонова-то классно увидел Малкин, их взаимодействие на турнире поражает, конечно.

    29' 

    Ох-ох-ох, Дадонов едва не переиграл Ди Филиппо на пятаке, уже усадил его на зад и не завез шайбу в сетку!

    29' 

    Зрители в Словакии – звери. Кричат «Шайбу, шайбу» при счете 6:0. Бедная Италия.

    28' 

    Показывают, что у Кузнецова четыре очка сегодня. Два гола, передача на Ковальчука и еще где-то ассист. Достойно!

    27' 

    Кузнецов оказался в окружении троих в центре, нашел передачей с разворота Ковальчука левее, Илья прошил в девятку нового кипера итальянцев. 6:0!

    27' 

    6:0, ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК!

    Илья Ковальчук, Россия
    26' 

    Мужчина с итальянской фамилией Павло уходит со льда в сопровождении врачей, он прячется в раздевалке.

    26' 

    Уф, Сергачев щелкнул от синей и попал шайбой в лицо защитнику «скуадры адзурры». Выглядит очень больно, подстрелил Миша соперника.

    25' 

    Размашисто действует атака русской сборной, из-за этого желания много брака в передачах.

    24' 

    Наброс на пятак русских от борта, Андрей Василевский контролирует полет шайбы.

    24' 

    #гол Кузнецова

    23' 

    А последний гол целиком записали на «Вашингтон» – шайба на Кузнецове, передачи на Овечкине и Орлове.

    23' 

    Ого, Россия потеряла в своей зоне, Гавриков ошибся, но до броска итальянцы не довели.

    22' 

    С другой стороны, Бернард же хотел проиграть 1:5. Свою часть он выполнил, а форварды в штангу попали. Будем считать, что все сошлось.

    22' 

    Андреаса Бернарда спрятали на скамейке, второй вратарь Марко ди Филиппо сейчас на льду у Италии.

    21' 

    Овечкин нашел передачей Кузнецова, отправил его один на один, Женя обыграл Бернарда. 5:0!

    21' 

    ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ ОФОРМИЛ ДУБЛЬ, 5:0!

    Евгений Кузнецов
    21'

    Второй период!

    20'

    Сирена об окончании первого периода – 20 минут позади, 4 шайбы на счету сборной России. Полет нормальный, чего.

    Сергей Плотников, Томмазо Траверса (Россия – Италия)
    20' 

    Михаил Сергачев забросил шайбу броском от синей, но Никита Гусев там залез в площадь ворот и мешал Бернарду. Гол отменили.

    20' 

    Ничего себе, Италия-то два года уже не забрасывала на ЧМ. Да, она только в высший дивизион вернулась, но все равно.

    20' 

    Если вас смущает, почему лайвер не описывает события матча, то хочу вас уверить, что вам быстро наскучит фраза «Россия раскатывается в чужой зоне».

    19' 

    #гол Овечкина

    19' 

    У сборной России классная конверсия – 4 шайбы из 15 бросков в первом периоде.

    18' 

    Единственная интрига сегодня, похоже, – забьет ли Россия больше девяти, которые накидала Италии Швейцария.

    18' 

    В Италии, похоже, переодели работников отеля и выпустили против Овечкина – разницы с хоккеистами никакой.

    17' 

    Резкий перевод на Овечкина, тот из левого круга вбрасывания в касание щелкнул, шайба от плеча вратаря залетела в сетку. 4:0!

    17' 

    АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН, 4:0!

    Александр Овечкин и Евгений Кузнецов
    16' 

    Гусев накручивает соперника в углу чужой зоны, но ничего большего Никита не выжал.

    15' 

    Ну неплохо, неплохо пока сборная России, да?

    14' 

    Барабанов уезжал за ворота левым краем, но отдал на пятак свободному Кузнецову, Евгений выстрелил в верхний угол. 3:0!

    14' 

    ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ, 3:0!

    Александр Овечкин и Евгений Кузнецов
    13' 

    Овечкин поймал шайбу внизу на вбрасывании и сразу выстрелил – мимо створа, Ови.

    13' 

    Гусев с Кучеровым снова устраивают карусель в чужой зоне, пас на Зайцева, Никита промедлил с броском от синей.

    13' 

    Оп, показывают повтор момента Италии, и там форвард в штангу попал, это не сэйв Василевского!

    12' 

    Анисимов получил шайбу, покатил чуть левее и с кистей бросил по воротам – блок, шайба улетела выше.

    11' 

    Ух ты, Россия махнула момент, передача слева на пятак, и итальянец замыкал в касание, но Василевский встал на пути!

    11' 

    59% времени владеет шайбой сборная России. Казалось бы, не так много, но и этого хватает для 2:0.

    10' 

    Кузнецов выехал на ворота с защитником на спине после паса Овечкина, не бросил как следует, отдал Барабанову. и Александр с неудобной кидал – Бернард отразил!

    9'

    Кучеров отборолся у борта, отдал Гусеву, тот увидел подключившегося Хафизуллина, Динар выехал и расстрелял голкипера. 2:0!

    9' 

    И ЭТО 2:0, ДИНАР ХАФИЗУЛЛИН!

    Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Кирилл Капризов в матче Россия – Франция
    8' 

    Ковальчук с Малкиным и Дадоновым вышел, бросок с кистей от защитника, Кови (или это был Малкин?) на подставлении и дальше на добивании играл – Бернард топ.

    7' 

    Ничего себе, Бернард бодается за воротами с Григоренко, интересный дриблинг клюшкой от итальянского вратаря.

    7' 

    И Барабанов тут же выходит из бокса, подбирает клюшку соперника, убегает один на один в контратаку и не переигрывает Бернарда!

    6' 

    Италия на этом турнире еще не забрасывала в большинстве, а Россия не пропускала в меньшинстве. Думайте сами.

    5' 

    #гол Зайцева

    4' 

    И тут же Барабанов получил две минуты, но сам удивился, где там судьи нашли нарушение.

    4' 

    Тауферер уже вышел на лед, итальянцы в полном составе.

    4' 

    #гол Зайцева

    3' 

    Малкин перевел направо, и Кучеров с очень острого угла замыкал в касание – не попал.

    3' 

    Щелчок Ковальчука заблокировали, итальянец сбегал в контратаку и подъел какое-то штрафное время.

    2' 

    Итальянец Иван Тауферер отправился на две минуты за подножку Илье Ковальчуку – большинство у России.

    1'

    Россия выиграла вбрасывание, Гусев отправил на Кучерова в центр, тот дальше на дальнюю штангу, и Зайцев замкнул передачу. 1:0!

    Никита Зайцев
    1'

    НИКИТА ЗАЙЦЕВ ТУТ ЖЕ ЗАБРОСИЛ, ДА ВЫ ШУТИТЕ, ЧТО ЛИ!

    1'

    Погнали!

    21:14 

    Инсайдер «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко злословит. Злопыхает даже.

    21:13 

    Италия вообще на этом ЧМ проиграла три матча с общим счетом 0:20. Даже не знаю, что тут еще сказать.

    21:12 

    Вратарь итальянцев Андреас Бернард перед матчем заявил, что поражение 1:5 будет идеальным для его команды. Посмотрим, справятся ли с этим Малкин, Кучеров, Овечкин и другие русские звезды.

    21:11 

    В Словакии очень любят Александра Овечкина.

    21:10 

    Матч с Италией у русских начнет звено Малкина, Григоренко и Дадонова с парой защиты Сергачев-Нестеров.

    21:10 

    Ворота сборной России сегодня защищает Андрей Василевский, и это даже слегка удивительно.

    21:08 
    21:07 

    Сборная России играет с Италией – четвертый матч в группе на чемпионате мира.

    21:07 

    Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим хоккей!

     

    Четвертый матч сборной России на чемпионате мира – Овечкин, Малкин и Кучеров против великой Италии.

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