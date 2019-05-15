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Перед матчем
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Россия - Италия
Чемпионат мира - 15 мая 2019
Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Россия – Италия на Eurosport.ru! 15 мая 2019 года в 21:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Италия и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Россия и Италия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
#гол
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Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.
В честь сборной России играет гимн Михалкова, Александрова и Эль-Регистана.
Лучшим игроком России стал по мнению коллектива Динар Хафизуллин.
Следующий матч сборная России проведет в субботу, 18 мая, в 13:15 по московскому времени. Соперник – Латвия.
ФИНАЛЬНАЯ СИРЕНА!
Нет, Италия не успела и проиграла сборной России – 0:10!
Великие три секунды для сборной Италии, им всего-то нужно забросить за это время 10 шайб!
Почти минуту гоняли шайбу 6 на 5 русские, и только за 3,2 секунды до конца дали потрогать ее соперникам.
На Барабанове нарушили правила, Василевский ушел, Россия заканчивает матч 6 на 5.
Контратака России, а русские еще бегают в быстрое нападение, передача на Орлова, Дмитрий не замкнул!
Сухарь Василевского сейчас был под угрозой, и это в матче с Италией. А дальше-то Швейцария и Швеция.
Ничего себе атака Италии! Сначала передача на пятак, форвард не забил, отскок улетел к синей, и шайба прошла левее штанги! Очень опасно!
Ого-го, итальянцы убежали в контратаку, передача слева в центр, но бегущий форвард не добежал до этого паса!
Анисимов получил передачу от Ови, улетел один на один к воротам и не пробил Ди Филиппо!
Овечкин обыгрался с Анисимовым, тот назад на Зайцева, в зоне Италии живут русские.
Анисимов выкатывался левым флангом и простреливал вдоль ворот, Барабанов не подставил клюшку.
Ух, и снова передача из угла площадки на пятак, итальянский форвард не замкнул этот пас!
Италия сейчас раздухарилась и провела несколько симпатичных атак. А парня, который попал в перекладину, подбадривают всей скамейкой «адзурры». Есть за что!
Уф, а шайба-то сейчас в перекладину Василевского стукнулась! Будут смотреть арбитры. А, нет, передумали и отправили матч на коммерческий перерыв.
У Италии осталось всего восемь минут, чтобы отыграться с 0:10. Может, пора снять вратаря?
Нас поправляют, что у Дадонова не хет-трик, поэтому постарайтесь так сильно не радоваться.
Вбрасывание в зоне сборной Италии, и говорят, что тренер «адзурры» устроил разнос своим. При 0:10-то, ага.
Напоминаем, что Россия и в прошлую встречу с Италией в 2017-м забросила 10 шайб, но закончила 10:1. Тут бы не расслабиться!
Ой, а у Дадонова-то хет-трик? Радость-то какая!
#гол Дадонова
Воу, итальянец получил шайбу в чужой зоне и бросал с неудобной – Василевский в порядке!
Ковальчук круто накрутил соперника слева в контратаке, Ди Филиппо отразил неуверенно, и Дадонов добавил в пустые. 10:0!
И ТУТ ЖЕ ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ, 10:0!
Кучеров получил на синей от Гусева (а тот от Зайцева), спрятал бросок и идеально поразил нижний угол. 9:0!
НИКИТА КУЧЕРОВ, 9:0!
Орлов перехватил передачу в средней, покатил в зону, но сделал лишний шаг и закатил партнеров в офсайд.
Григоренко бабахнул по воротам, голкипер поймал шайбу, Михаил ушел на скамейку. Вбрасывание в зоне Италии.
И еще момент у России, проход по левому флангу, дважды добивали форварды после броска партнера, но Ди Филиппо все отразил щитком!
Никита Задоров взял шайбу и сам покатил на ворота, но не бросил все же с дриблинга.
Россия укатывает Италию в этой смене, но кто-то из защитников опрокинул Овечкина и его телом снес ворота Ди Филиппо.
Орлов на классном вираже объехал двоих соперников в средней, вошел в зону и отдал Овечкину.
Третий период!
Сирена на перерыв – еще четыре шайбы забросила сборная России итальянцам, «скуадра адзурра» даже вратаря сменила, чтобы очиститься от позора. Не помогло. 8:0, полет нормальный.
Дадонов с Малкиным крутят карусель на дальнем пятаке итальянцев, был момент у ворот, и Ди Филиппо справился.
Овечкин накатывал на шайбу после паса на синюю и набрасывал на пятак, но не нашел своего передачей.
#гол Григоренко
Ну, если Россия забивает в меньшинстве, то в большинстве сам Всевышний велел.
Кучеров улетал один на один с вратарем из средней зоны, мешал ему защитник, и Италия еще поиграет 4 на 5.
Барабанов поборолся в контратаке в чужой зоне, отобрал клюшку у защитника, выкатил пас на пятак Григоренко, Михаил красиво обыграл голкипера. 8:0!
МИХАИЛ ГРИГОРЕНКО ЗАБРОСИЛ ДАЖЕ В МЕНЬШИНСТВЕ, 8:0!
Григоренко убежал в контратаку, прокидывал шайбу в чужой зоне мимо защитника и не прошел его.
Уф, Телегин впервые вышел во втором периоде и сразу полезно сыграл в обороне в своей зоне. Муж Пелагеи отбросился.
А, ага, Артем Анисимов присел за подножку на две минуты. Все против России! Заговор!
Италия снова сгоняла в чужую зону и даже бросила от синей, Василевский поймал, но у России будет меньшинство. Где-то там судьи увидели нарушение.
Гусев отдал от синей к воротам на Кучерова, тот слева отдал в центр на Дадонова, и Евгений расстрелял Ди Филиппо. 7:0!
ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ, 7:0!
У Италии фиксируют нарушение численного состава, и Россия две минуты поиграет в большинстве.
Бросок итальянца от синей, Василевский поймал и даже не заморозил игру, а выпустил шайбу и скинул своим.
Ух, Кучеров отдал передачу в контратаке на Кузнецова, Евгений не протолкнул шайбу мимо Ди Филиппо, она осталась перед воротами, но и Никита не просунул ее в пустые!
Уф, Костнер открылся в чужой зоне и едва не забросил с пятака, но Василевский рассмотрел шайбу и накрыл ее ловушкой.
Овечкин резко вырезал диагональ на Анисимова к воротам на пятак, но Артем не обработал шайбу.
Шайба упрыгала за пределы льда, на скамейке сборной России она чуть кого-то не подстрелила.
Да, а Дадонова-то классно увидел Малкин, их взаимодействие на турнире поражает, конечно.
Ох-ох-ох, Дадонов едва не переиграл Ди Филиппо на пятаке, уже усадил его на зад и не завез шайбу в сетку!
Зрители в Словакии – звери. Кричат «Шайбу, шайбу» при счете 6:0. Бедная Италия.
Показывают, что у Кузнецова четыре очка сегодня. Два гола, передача на Ковальчука и еще где-то ассист. Достойно!
Кузнецов оказался в окружении троих в центре, нашел передачей с разворота Ковальчука левее, Илья прошил в девятку нового кипера итальянцев. 6:0!
6:0, ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК!
Мужчина с итальянской фамилией Павло уходит со льда в сопровождении врачей, он прячется в раздевалке.
Уф, Сергачев щелкнул от синей и попал шайбой в лицо защитнику «скуадры адзурры». Выглядит очень больно, подстрелил Миша соперника.
Размашисто действует атака русской сборной, из-за этого желания много брака в передачах.
Наброс на пятак русских от борта, Андрей Василевский контролирует полет шайбы.
#гол Кузнецова
А последний гол целиком записали на «Вашингтон» – шайба на Кузнецове, передачи на Овечкине и Орлове.
Ого, Россия потеряла в своей зоне, Гавриков ошибся, но до броска итальянцы не довели.
С другой стороны, Бернард же хотел проиграть 1:5. Свою часть он выполнил, а форварды в штангу попали. Будем считать, что все сошлось.
Андреаса Бернарда спрятали на скамейке, второй вратарь Марко ди Филиппо сейчас на льду у Италии.
Овечкин нашел передачей Кузнецова, отправил его один на один, Женя обыграл Бернарда. 5:0!
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ ОФОРМИЛ ДУБЛЬ, 5:0!
Второй период!
Сирена об окончании первого периода – 20 минут позади, 4 шайбы на счету сборной России. Полет нормальный, чего.
Михаил Сергачев забросил шайбу броском от синей, но Никита Гусев там залез в площадь ворот и мешал Бернарду. Гол отменили.
Ничего себе, Италия-то два года уже не забрасывала на ЧМ. Да, она только в высший дивизион вернулась, но все равно.
Если вас смущает, почему лайвер не описывает события матча, то хочу вас уверить, что вам быстро наскучит фраза «Россия раскатывается в чужой зоне».
#гол Овечкина
У сборной России классная конверсия – 4 шайбы из 15 бросков в первом периоде.
Единственная интрига сегодня, похоже, – забьет ли Россия больше девяти, которые накидала Италии Швейцария.
В Италии, похоже, переодели работников отеля и выпустили против Овечкина – разницы с хоккеистами никакой.
Резкий перевод на Овечкина, тот из левого круга вбрасывания в касание щелкнул, шайба от плеча вратаря залетела в сетку. 4:0!
АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН, 4:0!
Гусев накручивает соперника в углу чужой зоны, но ничего большего Никита не выжал.
Ну неплохо, неплохо пока сборная России, да?
Барабанов уезжал за ворота левым краем, но отдал на пятак свободному Кузнецову, Евгений выстрелил в верхний угол. 3:0!
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ, 3:0!
Овечкин поймал шайбу внизу на вбрасывании и сразу выстрелил – мимо створа, Ови.
Гусев с Кучеровым снова устраивают карусель в чужой зоне, пас на Зайцева, Никита промедлил с броском от синей.
Оп, показывают повтор момента Италии, и там форвард в штангу попал, это не сэйв Василевского!
Анисимов получил шайбу, покатил чуть левее и с кистей бросил по воротам – блок, шайба улетела выше.
Ух ты, Россия махнула момент, передача слева на пятак, и итальянец замыкал в касание, но Василевский встал на пути!
59% времени владеет шайбой сборная России. Казалось бы, не так много, но и этого хватает для 2:0.
Кузнецов выехал на ворота с защитником на спине после паса Овечкина, не бросил как следует, отдал Барабанову. и Александр с неудобной кидал – Бернард отразил!
Кучеров отборолся у борта, отдал Гусеву, тот увидел подключившегося Хафизуллина, Динар выехал и расстрелял голкипера. 2:0!
И ЭТО 2:0, ДИНАР ХАФИЗУЛЛИН!
Ковальчук с Малкиным и Дадоновым вышел, бросок с кистей от защитника, Кови (или это был Малкин?) на подставлении и дальше на добивании играл – Бернард топ.
Ничего себе, Бернард бодается за воротами с Григоренко, интересный дриблинг клюшкой от итальянского вратаря.
И Барабанов тут же выходит из бокса, подбирает клюшку соперника, убегает один на один в контратаку и не переигрывает Бернарда!
Италия на этом турнире еще не забрасывала в большинстве, а Россия не пропускала в меньшинстве. Думайте сами.
#гол Зайцева
И тут же Барабанов получил две минуты, но сам удивился, где там судьи нашли нарушение.
Тауферер уже вышел на лед, итальянцы в полном составе.
#гол Зайцева
Малкин перевел направо, и Кучеров с очень острого угла замыкал в касание – не попал.
Щелчок Ковальчука заблокировали, итальянец сбегал в контратаку и подъел какое-то штрафное время.
Итальянец Иван Тауферер отправился на две минуты за подножку Илье Ковальчуку – большинство у России.
Россия выиграла вбрасывание, Гусев отправил на Кучерова в центр, тот дальше на дальнюю штангу, и Зайцев замкнул передачу. 1:0!
НИКИТА ЗАЙЦЕВ ТУТ ЖЕ ЗАБРОСИЛ, ДА ВЫ ШУТИТЕ, ЧТО ЛИ!
Погнали!
Инсайдер «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко злословит. Злопыхает даже.
Италия вообще на этом ЧМ проиграла три матча с общим счетом 0:20. Даже не знаю, что тут еще сказать.
Вратарь итальянцев Андреас Бернард перед матчем заявил, что поражение 1:5 будет идеальным для его команды. Посмотрим, справятся ли с этим Малкин, Кучеров, Овечкин и другие русские звезды.
В Словакии очень любят Александра Овечкина.
Матч с Италией у русских начнет звено Малкина, Григоренко и Дадонова с парой защиты Сергачев-Нестеров.
Ворота сборной России сегодня защищает Андрей Василевский, и это даже слегка удивительно.
Сборная России играет с Италией – четвертый матч в группе на чемпионате мира.
Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим хоккей!
Четвертый матч сборной России на чемпионате мира – Овечкин, Малкин и Кучеров против великой Италии.