Онлайн

Дания - США

Чемпионат мира - 18 мая 2019

Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Дания – США на Eurosport.ru! 18 мая 2019 года в 13:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дания и США и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Дания и США, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

