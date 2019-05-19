Швейцария
    -
    21:15
    19.05.19
    Россия
      Чемпионат мира • Группа В
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      Онлайн
      Швейцария - Россия
      Чемпионат мира - 19 мая 2019

      Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Швейцария – Россия на Eurosport.ru! 19 мая 2019 года в 21:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швейцария и Россия и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Швейцария и Россия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Россия Малкина, Овечкина, Кучерова и Василевского играет со Швейцарией – решающий матч за первое место в группе.

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