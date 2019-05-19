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Швейцария - Россия
Чемпионат мира - 19 мая 2019
Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Швейцария – Россия на Eurosport.ru! 19 мая 2019 года в 21:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швейцария и Россия и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Швейцария и Россия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Россия Малкина, Овечкина, Кучерова и Василевского играет со Швейцарией – решающий матч за первое место в группе.