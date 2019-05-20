Канада
    -
    21:15
    20.05.19
    Дания
      Чемпионат мира • Группа А
      Календарь
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      Канада - Дания
      Чемпионат мира - 20 мая 2019

      Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Канада – Дания на Eurosport.ru! 20 мая 2019 года в 21:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Канада и Дания и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Канада и Дания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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