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Россия - США
Чемпионат мира - 23 мая 2019
Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Россия – США на Eurosport.ru! 23 мая 2019 года в 17:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и США и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Россия и США, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Россия катком прошлась по всем и в последнем матче раздавила Швецию – 7:4. Но можно вылететь с турнира после одной неудачной игры – США на это и надеются.