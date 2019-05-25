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Канада - Чехия

Чемпионат мира - 25 мая 2019

Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Канада – Чехия на Eurosport.ru! 25 мая 2019 года в 20:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Канада и Чехия и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Канада и Чехия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

