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    16:45
    26.05.19
      Чемпионат мира • За 3-е место
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      Чемпионат мира - 26 мая 2019

      Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем – на Eurosport.ru! 26 мая 2019 года в 16:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу и и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются и , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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