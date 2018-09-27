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Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в России в Санкт-Петербурге

ЧМ-2023 пройдет в России
Eurosport

1 час назад

Официально.

Международная федерация хоккея на льду подтвердила информацию, что чемпионат мира 2023 года состоится в России.

Право на проведение турнира получил Санкт-Петербург. Чемпионат мира стартует в мае 2023 года.

Турнир пройдет на арене, которую построят на базе ССК «Петербургский».

  • В России в 2023 году также пройдет молодежный ЧМ, который состоится в Новосибирске.
  • На ЧМ-2018 сборная России заняла шестое место.
  • Россия в тандеме с СССР – самая титулованная страна-участница ЧМ.

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