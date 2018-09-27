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Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в России в Санкт-Петербурге
Официально.
Международная федерация хоккея на льду подтвердила информацию, что чемпионат мира 2023 года состоится в России.
Право на проведение турнира получил Санкт-Петербург. Чемпионат мира стартует в мае 2023 года.
Турнир пройдет на арене, которую построят на базе ССК «Петербургский».
- В России в 2023 году также пройдет молодежный ЧМ, который состоится в Новосибирске.
- На ЧМ-2018 сборная России заняла шестое место.
- Россия в тандеме с СССР – самая титулованная страна-участница ЧМ.
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