Белоруссия и Латвия совместно примут ЧМ-2021 по хоккею

Федерации хоккея Белоруссии и Латвии подписали соглашение о совместном проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Это был последний и во многом формальный шаг: реальная работа по организации мирового первенства ведется уже давно. Откровенно говоря, при необходимости Белоруссия могла бы провести чемпионат мира уже завтра, ведь предыдущий подобный форум прошел в нашей стране всего пять лет назад, и у нас есть вся нужная инфраструктура», – отметил глава ФХБ Геннадий Савилов в интервью «Р-Спорт».

Игры группового этапа примут и Минск, и Рига.

Четвертьфиналы разделят поровну – два матча в столице Латвии, два в белорусской столице.

Со стадии 1/2 финала игры турнира будут проходить в Минске.

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