Овечкин, Кузнецов, Кучеров, Василевский, Малкин – такого звездного состава у сборной России не было с Кубка Мира-2016. По именам у Ильи Воробьева сильнейшая команда на чемпионате мира. Но золотые медали этим парням примерять пока рано: слишком много факторов могут испортить им праздник.

Не лучшая форма лидеров

Кому лучше сыграть в первом звене: Гусеву или Григоренко? Стоит ли разводить Малкина и Кучерова по разным тройкам? Множество лидеров – всегда головная боль для тренеров. Индивидуального мастерства достаточно, но наладить взаимодействия между игроками дрим-тим иногда труднее, чем между рабочими лошадками. А если это не получается, просто так топового исполнителя не отцепишь.

Никита КучеровGetty Images

Катализатором в этой гремучей смеси выступает не лучшее состояние форвардов «Питтсбурга» и «Тампы». У Малкина зимой был один из худших показателей полезности в лиге – «-25», а по итогам сезона он показал худшую результативность в карьере. Не улучшают его настроение и слухи об обмене. Кучерова после рекорда результативности словно кто-то подменил: Никита провалил серию с «Коламбусом», а во втором ее матче психанул и схватил дисквалификацию. Ошибался форвард «молний» и на Евротуре – впрочем, это частично можно списать на европейские правила, от которых он отвык. До Чешских игр нападающие первого звена друг друга не видели, и у Воробьева не так много времени, чтобы это исправить.

Лишь одна сыгранная тройка

Если бы проблема была только в первой линии, то никакой тревоги не было бы вовсе. Но у сборной России ситуация обратная – нет вопросов лишь к одному звену. За пять лет в «Вашингтоне» Овечкин с Кузнецовым так классно спелись, что разбивать их связку будет преступлением. В матче с Чехией они показали, что среднего соперника готовы разделать в одиночку. Единственное – им нужен талантливый паренек вроде Капризова.

Александр Овечкин и Евгений КузнецовGetty Images

Но если Кирилл уйдет в тройку к «столичным», то будет разбито его сочетание с Михаилом Григоренко, которое весь год наигрывалось в ЦСКА и в итоге взяло Кубок Гагарина. Впрочем, их совместная игра на Евротуре не впечатлила – видно, что армейцы устали после плей-офф КХЛ.

Есть и еще одна пара знакомых – Никита Гусев и Евгений Дадонов. Им бы еще Вадима Шипачева, но форвард «Динамо» не входит в планы руководства сборной на этот ЧМ. Более того, поначалу Воробьев ставил Гусева к Малкину и экс-партнеру по молодежке ЦСКА Кучерову, а с Дадоновым воссоединил лишь в заключительном матче Чешских игр. Но и в нем они выступили ниже привычного уровня – за два года парни друг друга подзабыли. А на тренировке перед первой игрой они снова разделились: Дадонов наигрывался с Малкиным и Григоренко, Гусев – с Анисимовым и Кучеровым. Чтобы добиться окончательного понимания картины со звеньями, у тренерского штаба есть три-четыре матча группового этапа. Если этого окажется недостаточно, возможен риск полного провала. Примерно как у Зинэтулы Билялетдинова в Сочи-2014.

Капитан Ковальчук

Илья Ковальчук будет капитаном сборной России. В том, что у Кови достаточно для этого опыта, сомнений нет. Но к его форме вопросов много. Нападающий провалил первый после возвращения в НХЛ сезон. С октября по март он постепенно сполз из первого звена с Копитаром и Брауном в четвертое, а на некоторое время даже присел на банку. С одной стороны, опыт в чекинг-лайн пригодится в сборной. Но с другой – на этой позиции Илье некомфортно. Он привык тащить команду за собой, прорываться к воротам, забивать, а не присматривать за чужими форвардами. Да и в целом российские сдерживатели пока не радуют надежностью: очень часто они садятся слишком глубоко, позволяя соперникам всласть комбинировать неподалеку от ворот.

Илья Ковальчук, РоссияGetty Images

Провалы в защите

Исторически самая слабая линия сборной России – защита. Нынешний ЧМ исключением не будет. И это несмотря на то, что прилетели Никита Зайцев, Дмитрий Орлов, Михаил Сергачев и главный русский силовик Никита Задоров. Андрей Василевский и Александр Георгиев вечно тащить не могут – им нужна поддержка, которая в более-менее полном объеме ощущалась лишь в матче с Чехией. Тренерский штаб должен поблагодарить «Бостон», выбивший из плей-офф «Коламбус»: в сборную вернулся Владислав Гавриков. Он мог составить пару с Богданом Киселевичем – вместе они провели уже два ЧМ. Но в последний момент Богдан узнал, что сборная в нем больше не нуждается. Теперь у российской команды есть лишь одна сыгранная пара защитников. Артем Зуб и Динар Хафизуллин хорошо знают друг друга, но индивидуально ошибаются чуть ли не чаще всех остальных. Поэтому и при этой связке на тишину возле ворот пока лучше не рассчитывать.

Богдан Киселевич, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Владислав Гавриков, Россия, ЧМ-2018From Official Website

Мощные соперники

У сборной России однозначно самый мощный подбор исполнителей. Но даже если вынести за скобки химию между игроками, пропасти до остальных команд нет. Американцы наконец перестали валять дурака и привезли в Словакию классный состав с Патриком Кейном, Джеком Айкелом и Джеймсом ван Римсдайком. Как обычно, хороши шведы – Оливер Экман-Ларссон, Элиас Линдхольм, Хенрик Лундквист. Никуда не делись канадцы с Таваресом, Маршессо и Стоуном. Много неизвестных имен у финнов, но этим они по-своему опасны.

Патрик КейнGetty Images

На домашнем ЧМ-2000 сборная России с Павлом Буре, Алексеем Жамновым и Алексеем Яшиным не вышла в четвертьфинал. Звезд было много, взаимодействий – ноль. Едва ли все будет настолько плохо в этот раз: такие конфузы случаются раз в полвека. Но способность дойти до полуфинала без видимых сложностей этой команде еще надо доказать. Этим она и будет заниматься в ближайшие три-четыре матча группового этапа.

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