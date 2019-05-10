Все еще не скачал приложение Eurosport? Самая пора исправляться!

10 мая стартует чемпионат мира по хоккею, и Россия претендует на золото. Специально для тебя мы разработали такую функцию, как закладки. Сначала нужно скачать приложение Eurosport для iOS или Android. Затем нужно зарегистрироваться и подписаться на сборную России. Ты будешь получать пуш-уведомления на любое изменение счета в матче национальной команды или, если пожелаешь, только на итоговый результат.

Добавь сборную в закладки, чтобы поразиться блестящему от звезд составу «красной машины» и следить за расписанием матчей ЧМ-2019.

Скачивай приложение Eurosport для iOS или Android

О других приятных качествах приложения Eurosport мы рассказали тут:

Как следить за любимым клубом и смотреть эфир каналов? Что нужно знать о приложении Eurosport

Ссылка для ретроградов на приложение Eurosport для Windows 10