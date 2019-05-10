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Календарь и расписание матчей чемпионата мира-2019 в Словакии
16 сборных определяют сильнейшую хоккейную страну.
10 мая в Словакии стартует главный международный турнир по хоккею – чемпионат мира-2019. За медали сразятся 16 команды, поделенных на две группы.
Матчи группы А пройдут в Кошице. Команды группы В, куда попала сборная России, выступают в Братиславе.
Расписание
Групповой этап
10 мая
17:15. Финляндия – Канада (группа А)
17:15. Россия – Норвегия (группа В)
21:15. США – Словакия (группа А)
21:15. Чехия – Швеция (группа В)
11 мая
13:15. Дания – Франция (группа А)
13:15. Швейцария – Италия (группа В)
17:15. Германия – Великобритания (группа А)
17:15. Латвия – Австрия (группа В)
21:15. Словакия – Финляндия (группа А)
21:15. Норвегия – Чехия (группа В)
12 мая
13:15. США – Франция (группа А)
13:15. Россия – Австрия (группа В)
17:15. Дания – Германия (группа А)
17:15. Италия – Швеция (группа В)
21:15. Великобритания – Канада (группа А)
21:15. Латвия – Швейцария (группа В)
13 мая
17:15. США – Финляндия (группа А)
17:15. Россия – Чехия (группа В)
21:15. Словакия – Канада (группа А)
21:15. Норвегия – Швеция (группа В)
14 мая
17:15. Великобритания – Дания (группа А)
17:15. Италия – Латвия (группа В)
21:15. Германия – Франция (группа А)
21:15. Швейцария – Австрия (группа В)
15 мая
17:15. США – Великобритания (группа А)
17:15. Швейцария – Норвегия (группа В)
21:15. Германия – Словакия (группа А)
21:15. Россия – Италия (группа В)
16 мая
17:15. Канада – Франция (группа А)
17:15. Швеция – Австрия (группа В)
21:15. Финляндия – Дания (группа А)
21:15. Чехия – Латвия (группа В)
17 мая
17:15. Франция – Словакия (группа А)
17:15. Австрия – Норвегия (группа В)
21:15. Финляндия – Великобритания (группа А)
21:15. Чехия – Италия (группа В)
18 мая
13:15. Дания – США (группа А)
13:15. Латвия – Россия (группа В)
17:15. Канада – Германия (группа А)
17:15. Италия – Норвегия (группа В)
21:15. Великобритания – Словакия (группа А)
21:15. Швеция – Швейцария (группа В)
19 мая
17:15. Германия – США (группа А)
17:15. Австрия – Чехия (группа В)
21:15. Франция – Финляндия (группа А)
21:15. Швейцария – Россия (группа В)
20 мая
17:15. Франция – Великобритания (группа А)
17:15. Швеция – Латвия (группа В)
21:15. Канада – Дания (группа А)
21:15. Австрия – Италия (группа В)
21 мая
13:15. Финляндия – Германия (группа А)
13:15. Чехия – Швейцария (группа В)
17:15. Словакия – Дания (группа А)
17:15. Норвегия – Латвия (группа В)
21:15. Канада – США (группа А)
21:15. Швеция – Россия (группа В)
- 23 мая стартуют четвертьфинальные матчи.
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