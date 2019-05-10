Календарь и расписание матчей чемпионата мира-2019 в Словакии

10 мая в Словакии стартует главный международный турнир по хоккею – чемпионат мира-2019. За медали сразятся 16 команды, поделенных на две группы.

Матчи группы А пройдут в Кошице. Команды группы В, куда попала сборная России, выступают в Братиславе.

Расписание

Групповой этап

10 мая

17:15. Финляндия – Канада (группа А)

17:15. Россия – Норвегия (группа В)

21:15. США – Словакия (группа А)

21:15. Чехия – Швеция (группа В)

11 мая

13:15. Дания – Франция (группа А)

13:15. Швейцария – Италия (группа В)

17:15. Германия – Великобритания (группа А)

17:15. Латвия – Австрия (группа В)

21:15. Словакия – Финляндия (группа А)

21:15. Норвегия – Чехия (группа В)

12 мая

13:15. США – Франция (группа А)

13:15. Россия – Австрия (группа В)

17:15. Дания – Германия (группа А)

17:15. Италия – Швеция (группа В)

21:15. Великобритания – Канада (группа А)

21:15. Латвия – Швейцария (группа В)

13 мая

17:15. США – Финляндия (группа А)

17:15. Россия – Чехия (группа В)

21:15. Словакия – Канада (группа А)

21:15. Норвегия – Швеция (группа В)

14 мая

17:15. Великобритания – Дания (группа А)

17:15. Италия – Латвия (группа В)

21:15. Германия – Франция (группа А)

21:15. Швейцария – Австрия (группа В)

15 мая

17:15. США – Великобритания (группа А)

17:15. Швейцария – Норвегия (группа В)

21:15. Германия – Словакия (группа А)

21:15. Россия – Италия (группа В)

16 мая

17:15. Канада – Франция (группа А)

17:15. Швеция – Австрия (группа В)

21:15. Финляндия – Дания (группа А)

21:15. Чехия – Латвия (группа В)

17 мая

17:15. Франция – Словакия (группа А)

17:15. Австрия – Норвегия (группа В)

21:15. Финляндия – Великобритания (группа А)

21:15. Чехия – Италия (группа В)

18 мая

13:15. Дания – США (группа А)

13:15. Латвия – Россия (группа В)

17:15. Канада – Германия (группа А)

17:15. Италия – Норвегия (группа В)

21:15. Великобритания – Словакия (группа А)

21:15. Швеция – Швейцария (группа В)

19 мая

17:15. Германия – США (группа А)

17:15. Австрия – Чехия (группа В)

21:15. Франция – Финляндия (группа А)

21:15. Швейцария – Россия (группа В)

20 мая

17:15. Франция – Великобритания (группа А)

17:15. Швеция – Латвия (группа В)

21:15. Канада – Дания (группа А)

21:15. Австрия – Италия (группа В)

21 мая

13:15. Финляндия – Германия (группа А)

13:15. Чехия – Швейцария (группа В)

17:15. Словакия – Дания (группа А)

17:15. Норвегия – Латвия (группа В)

21:15. Канада – США (группа А)

21:15. Швеция – Россия (группа В)

23 мая стартуют четвертьфинальные матчи.

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