Сборная России стартовала с победы над Норвегией на чемпионате мира-2019 – 5:2.

Счет открыл Евгений Дадонов, реализовавший большинство за 11 секунд. Преимущество российской сборной удвоил Артем Анисимов.

Во втором периоде Россия нарастила преимущество и реализовала еще два удаления. Сначала норвежцев наказал Никита Кучеров, затем дубль оформил Дадонов.

Третий период начался с гола Никиты Гусева после передачи Никиты Кучерова. Норвежцы разразились двумя точными бросками в самом конце матча – по шайбе на 57-й и 58-й минутах записали Томас Валькве Ольсен и Йонас Холес.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье против Австрии.

В параллельном матче в группе А Финляндия справилась с Канадой – 3:1.

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