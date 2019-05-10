Getty Images
Россия уничтожила Норвегию пятью шайбами
Обошлось без неприятных сюрпризов.
Сборная России стартовала с победы над Норвегией на чемпионате мира-2019 – 5:2.
Счет открыл Евгений Дадонов, реализовавший большинство за 11 секунд. Преимущество российской сборной удвоил Артем Анисимов.
Во втором периоде Россия нарастила преимущество и реализовала еще два удаления. Сначала норвежцев наказал Никита Кучеров, затем дубль оформил Дадонов.
Третий период начался с гола Никиты Гусева после передачи Никиты Кучерова. Норвежцы разразились двумя точными бросками в самом конце матча – по шайбе на 57-й и 58-й минутах записали Томас Валькве Ольсен и Йонас Холес.
- Следующий матч сборная России проведет в воскресенье против Австрии.
- В параллельном матче в группе А Финляндия справилась с Канадой – 3:1.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте