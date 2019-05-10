В 2000-м российская дрим-тим провалила ЧМ. Тогда все тоже началось с разгрома аутсайдера

В стартовом матче чемпионата мира по хоккею сборная России уверенно обыграла Норвегию – 5:2. Счет немного не отображает ситуацию на льду: русские звезды раскатали норгов, после чего расслабились и в конце третьего периода пропустили две шайбы. Сейчас команда играет гораздо интереснее, чем неделю назад на Евротуре.

Здорово спелись Гусев и Кучеров, как будто не разлучались со времен молодежки ЦСКА в 2012-м. Капризов понимает Кузнецова с Овечкиным, а Малкина и Дадонова теперь объединяет не только имя. Три реализованных большинства из четырех – вообще сказка. Но останавливаться на достигнутом рано. По крайней мере, по одной причине.

ЧМ-2019. Россия – НорвегияGetty Images

Весна 2000-го, Санкт-Петербург. Вместо Овечкина – Павел Буре. Вместо Малкина – Алексей Яшин. Вместо Гусева и Кучерова – Виктор Козлов и Валерий Каменский. Не Зайцев с Орловым, а Сергей Гончар и Алексей Житник. Нынешний Василевский – тогдашний Илья Брызгалов. В общем, по звездности эти две команды с разницей в 19 лет сопоставимы.

Тогда тоже стоял вопрос сыгранности. И тоже в первом матче он, вроде бы, отпал. Российские звезды искромсали французов 8:1. Хет-трик Максима Сушинского, дубль Буре, Афиногенов, Гончар и Прокопьев – сплав звезд НХЛ и Суперлиги показался достаточно прочным. И тоже не обошлось без небольшого огорчения – правда, тогда французы забросили в первом периоде.

Но вместо того, чтобы развить успех, сборная России неожиданно встала. На первомай команда ни разу не огорчила американцев, как обычно, представленным средненькими исполнителями. А в ответ от них получила трешку. Казалось, досадная оплошность, но не катастрофа.

Павел БуреEurosport

Ужас произошел два дня спустя. Матч со Швейцарией стал определяющим с точки зрения психологического состояния: Россия дважды вела после шайб Яшина и Козлова, «крестоносцы» дважды сравняли. А потом вышли вперед. Две шайбы с разницей в две минуты. Тут-то машина встала.

2:3 от Швейцарии, 2:3 от Латвии, 0:1 от Белоруссии – сейчас эти результаты выглядят дико. Латвийский вратарь Артур Ирбе после победы сказал, что отомстил за деда, который воевал на стороне Германии. У парней в красном все валилось из рук, ног и клюшек. Так отвратительно они не играли ни до, ни после питерского ЧМ. Ни в России, ни в Америке. Дрим-тим прозвали «дыр-тим», а в новеньком Ледовом с каждым матчем становилось все больше пустых мест. Сюрреалистичности добавила победа над Швецией, которая уже ничего не решала.

Alexey Yashin - Алексей Яшин Imago

На игроков посыпались обвинения в нарушении спортивного режима. Пьянки-гулянки, ночные клубы, чрезмерная мягкость тренеров Александра Якушева и Зинэтулы Билялетдинова – все это хоть как-то объясняло фиаско. Показывали пальцем и на тренера вратарей Владислава Третьяка, который не подобрал нужные слова для 19-летнего Брызгалова. Но главная причина – в российских звеньях так и не появилась химия.

В 2004-м история повторилась – Россия пролетела мимо четвертьфинала, обыграв в начале турнира Данию 6:2. Поэтому считать, что нынешняя команда на правильном пути, можно только если в головах у ребят Ильи Воробьева полный порядок.

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