Пренебрежение канадцев к мировому чемпионату хорошо известно, но на фоне южных соседей родоначальники словно одержимы победой на турнире. У «кленовых листьев» на каждый ЧМ приезжают хотя бы один-два топ-игрока, а некоторые составы не затерялись бы на Олимпиадах лучших времен.

Параллельно США возили команды, наполовину составленные из студентов и игроков фарм-клубов. Ни разу на чемпионате мира не выступили Кит Ткачак, Крис Челиос (формально съездил на ЧМ-1994, но ни разу на лед не вышел), Джон Леклер, Билл Герин, Скотт Гомез, Мэтью Шнайдер, Джейми Лангенбруннер и Джонатан Куик (у последнего, правда, еще есть время).

Что сейчас?

В десятые отношения «звездно-полосатых» и ЧМ заметно потеплели. Отчасти помогла НХЛ: дорога на Олимпийские игры снова закрыта, Кубок мира до 2016-го не проводился 12 лет и в ближайшие годы не планируется. Чемпионат мира снова стал главным интернациональным турниром. Плюс новое поколение американских звезд куда с большим энтузиазмом относится к родной сборной, а многим не повезло с клубами: Дилан Ларкин сыграл в плей-офф только в дебютном сезоне, Джек Айкел и Клэйтон Келлер до сих пор там не бывали. Вместе с ними оттаивают ветераны.

Результаты налицо. С 1997-го по 2013-й американцы взяли всего одну медаль (бронза-2004) и трижды стояли навылет в первый дивизион: в 1998-м, 2003-м и 2010-м. С 2013 года у США три бронзовые медали и одно четвертое место. Первое с 1960 года чемпионство принимает все большие очертания, но для начала надо пройти проклятый полуфинал.

Сборная США – бронзовый призер ЧМ-2018Getty Images

Какие звезды приедут в Братиславу?

Такого нападения у «звездно-полосатых» на чемпионатах мира, вероятно, еще не было. Из десяти американских топ-бомбардиров сезона-2018/19 в Словакии выступят пятеро, включая двух лучших.

Прежде всего, Патрик Кейн – MVP сезона-2015/16, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, хоккеист, который только-только набрал в регулярке 110 очков. Примечательно, что Кейн второй год подряд сыграет на чемпионате мира, хотя до этого не приезжал 10 лет. Большую часть периода 2009-2017 «Чикаго» был слишком хорош, чтобы у Кейна возникало свободное время. Но, например, в 2011-м, 2012-м, 2016-м и 2017-м «Блэкхокс» слетали в первых раундах, а Патрик предпочитал национальной команде удлиненный отпуск.

25-летний Джонни Годро – ветеран турнира: он проведет весну в Европе в четвертый раз и в третий подряд. В Братиславу лидер «Калгари» приехал преисполненный амбиций и злой: одного очка не хватило ему до сотни в регулярке, а в плей-офф «Флеймс» позорно вылетели от «Колорадо» в пяти матчах.

Патрик Кейн и Джонни Годро перед Матчем всех звезд-2019Getty Images

Здесь же Джек Айкел («Баффало», 82 очка), преемник Кейна Алекс Дебринкэт («Чикаго», 76) и Дилан Ларкин («Детройт», 73). Повести ребят к победе Кейну поможет Джеймс ван Римсдайк – участник Олимпиады-2014, Кубка мира-2016, финалист Кубка Стэнли-2010. 30-летний ветеран восемь лет не ездил на чемпионаты мира, хотя возможностей было немало.

Бок о бок с опытными игроками пропитается любовью к сборной Джейк Хьюз. Незнакомое имя? Этот парень – фаворит ближайшего драфта и лучший бомбардир юношеского ЧМ-2019, побивший рекорд самого Алекса Овечкина.

Одни форварды, а что в обороне?

Вратарям Кейдену Примо и Тэтчеру Демко предстоит показать себя, у Кори Шнайдера – ситуация обратная. Годы, когда он претендовал на Везину, остались в прошлом. Сейчас Кори часто травмируется и набирает форму в АХЛ. В феврале-марте Шнайдер выдал неплохой отрезок из десяти матчей с надежностью 93,4%, но под конец сезона запомнился этим безобразием:

В защите есть Райан Сатер, который остается одним из лучших в НХЛ, но уже прошел пик карьеры. «-8» – его худший показатель полезности за 10 лет. Впрочем, он все равно будет одним из королей обороны – из полетевших в Братиславу только швед Эрик Густафссон, канадец Томас Чабот и швейцарец Роман Йоси набрали больше очков за сезон.

Есть Алек Мартинес, который взял два Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом», но он даже в пиковые годы находился в тени партнеров. В остальном – молодежь разной степени перспективности. Выделяется Адам Фокс: парень становился лучшим защитником ЮЧМ-2016, входил в состав сезона NCAA, но к 21 году не дебютировал в НХЛ.

Кто помешает взять золото?

Конкурента два. Первый – сборная России, которая объективно сильнее во всех линиях. У «Красной машины» больше звезд в нападении, в воротах, находящийся в самом соку Андрей Василевский, все защитники – опытные и обстрелянные.

Второй претендент – Швеция, которая идет на третье чемпионство подряд. У скандинавов, напротив, звезд почти нет. Хенрик Лундквист давно прошел пик, Эрика Густафссона, Элиаса Линдхольма и Элиаса Петтерссона титуловать звездами после одного сильного года рано. Вильям Нюландер претендовал на этот статус, но слабый сезон-2018/19 заметно смазал впечатления. Хотя пассажиров «Тре крунур» в Словакию тоже не везут. Состав хорошо сбалансирован и даст бой американцам с русскими.

Дебютный матч против Словакии (1:4) показал, что «звездно-полосатые» еще не стали настоящей командой, но именно североамериканские сборные всегда отличались умением сыгрываться в короткие сроки. Ярким напоминанием служит фееричный ЧМ-2013, когда Россия уверенно победила США в группе (5:3), а в четвертьфинале получила катастрофические 3:8.

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