Один из фаворитов драфта НХЛ-2019 Каапо Какко существенно повысил свои котировки всего за две игры взрослого чемпионата мира-2019.

10 мая 18-летний финн дублем прибил сборную Канаду (3:1), а уже на следующий день похоронил хет-триком хозяев турнира словаков (4:2). Особенно эстетской удалась вторая шайба Какко, ставшая победной.

Какко и американец Джек Хьюз – главные фавориты драфта-2019, который состоится 21 июня.

Каапо выиграл юношеский ЧМ-2018, а потом взял золото и на молодежном ЧМ-2019.

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