Во втором матче группового этапа ЧМ Россия разгромила Австрию – 5:0.

Первая часть встречи далась команде Ильи Воробьева непросто. В первом периоде сборная России ограничилась только одной шайбой – в большинстве отличился Евгений Дадонов.

Во втором периоде российские хоккеисты долго не могли забить австрийцам, которые выстроили оборонительные линии и периодически тревожили Александра Георгиева контратаками. Только на 35-й минуте Никита Гусев и Никита Кучеров сделали счет 2:0. Уже на следующей минуте Иван Телегин, проводивший первую смену на ЧМ-2019, вовремя оказался на пятаке и забросил третью российскую шайбу.

В самом начале третьего периода сборная России сделала счет 4:0 – Дадонов оформил дубль с передачи Михаила Сергачева. Сразу за этим первую шайбу на ЧМ забросил Илья Ковальчук – после того, как Дмитрий Орлов вместо броска сделал пас капитану на пятак.

В первом матче Россия обыграла Норвегию – 5:2.

Российский вратарь Александр Георгиев дебютировал на взрослом ЧМ с сухой победы. Он назван лучшим игроком встречи.

В следующей игре российская команда встретится с Чехией – 13 мая в 17:15 Мск.

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