Сборная России по хоккею разгромила Австрию во втором матче ЧМ-2019, который проходит в Братиславе (Словакия).

Евгений Дадонов открыл счет на 13-й минуте: бросил в касание после передач Гусева и Кучерова.

Вторую шайбу ждали до второго периода, и на 35-й минуте Кучеров отличился лично после крутой перепасовки с Гусевым.

На той же минуте Иван Телегин положил третью, выйдя на лед впервые в матче.

В третьем периоде Австрию добили: Сергачев отдал на Дадонова, и тот оформил дубль, подправив шайбу в пустые ворота.

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Завершил разгром капитан Илья Ковальчук, получивший пас от Дмитрия Орлова.

Россия забросила пять шайб во втором матче подряд – ранее «Красная машина» разгромила Норвегию (5:2).

13 мая команда Ильи Воробьева сыграет с чехами.

Россия разгромила Австрию

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