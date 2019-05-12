Здесь дубль Дадонова, шайбы Кучерова, Телегина и Ковальчука. Россия снова забросила 5
Отличная разминка перед чехами.
Сборная России по хоккею разгромила Австрию во втором матче ЧМ-2019, который проходит в Братиславе (Словакия).
Евгений Дадонов открыл счет на 13-й минуте: бросил в касание после передач Гусева и Кучерова.
Вторую шайбу ждали до второго периода, и на 35-й минуте Кучеров отличился лично после крутой перепасовки с Гусевым.
На той же минуте Иван Телегин положил третью, выйдя на лед впервые в матче.
В третьем периоде Австрию добили: Сергачев отдал на Дадонова, и тот оформил дубль, подправив шайбу в пустые ворота.
Завершил разгром капитан Илья Ковальчук, получивший пас от Дмитрия Орлова.
- Россия забросила пять шайб во втором матче подряд – ранее «Красная машина» разгромила Норвегию (5:2).
- 13 мая команда Ильи Воробьева сыграет с чехами.
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