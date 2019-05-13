Сборная России одержала третью победу в трех матчах группового этапа чемпионата мира-2019, обыграв команду Чехии со счетом 3:0.

В первом периоде на 14-й минуте счет открыл Сергей Андронов. Во втором Никита Кучеров и Никита Гусев шикарно раскатали оборону соперника, и Гусев удвоил преимущество сборной России (33-я минута).

На старте третьего периода Чехия пошла в решающий штурм: Василевскому пришлось сделать четыре сэйва за семь минут, еще раз его ворота спасла крестовина. Счет так и не изменился, а в конце матча Никита Зайцев отправил шайбу в пустые ворота.

Сборная России вышла на первое место в группе В. Без потерь идет и сборная Швейцарии, которая 13 мая не играет.

Следующий матч команда Ильи Воробьева проведет 15 мая против Италии.

16 мая Чехия сыграет с Латвией.

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