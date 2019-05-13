Сборная России обыграла чехов в третьем матче на чемпионате мира в Словакии.

На 13-й минуте счет открыл Андронов, расстреляв ворота с нескольких метров.

Вторая шайба пришла в середине матча. Два Никиты – Кучеров и Гусев – разыграли идеальную комбинацию, которую завершил форвард «Вегаса».

Точку в матче поставил еще один Никита – Зайцев, отправивший третью шайбу в пустые ворота.

Сборная России возглавляет группу B с девятью очками, чехи остались на третьем месте.

Следующий матч команда проведет 15 мая с Италией.

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