Телепатическая связь Гусева с Кучеровым и еще две шайбы, прибившие чехов
Уверенная третья победа подряд.
Сборная России обыграла чехов в третьем матче на чемпионате мира в Словакии.
На 13-й минуте счет открыл Андронов, расстреляв ворота с нескольких метров.
Вторая шайба пришла в середине матча. Два Никиты – Кучеров и Гусев – разыграли идеальную комбинацию, которую завершил форвард «Вегаса».
Точку в матче поставил еще один Никита – Зайцев, отправивший третью шайбу в пустые ворота.
- Сборная России возглавляет группу B с девятью очками, чехи остались на третьем месте.
- Следующий матч команда проведет 15 мая с Италией.
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