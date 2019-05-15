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Россия-2000 vs Россия-2008. 5 дрим-тим, проваливших ЧМ, и 5 звездных чемпионов

Россия-2000 vs Россия-2008. 5 дрим-тим, проваливших ЧМ, и 5 звездных чемпионов
Джамал Аль-Ханаки

Вчера в 12:08Обновлено 4 ч. назад

Звездные команды иногда не попадали даже в плей-офф.

Далеко не каждый чемпионат мира может похвастаться наличием реально мощных по именам сборных, но в этом году в Словакии выступают сразу две дрим-тим: сборная России (что случается не так уж редко) и сборная США (впервые на ЧМ).

Это значит, что минимум одна суперкоманда пролетит мимо золота, а может и обе, как было в 2012-м. Ниже 5 примеров дрим-тим, которые провалились на чемпионатах мира, и 5 дрим-тим, которые смогли (картинки кликабельны).

  • Чемпионат мира-2019 проходит в словацких Братиславе и Кошице.
  • Финал состоится 26 мая.

В 2000-м российская дрим-тим провалила ЧМ. Тогда все тоже началось с разгрома аутсайдера

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