Россия-2000 vs Россия-2008. 5 дрим-тим, проваливших ЧМ, и 5 звездных чемпионов

Далеко не каждый чемпионат мира может похвастаться наличием реально мощных по именам сборных, но в этом году в Словакии выступают сразу две дрим-тим: сборная России (что случается не так уж редко) и сборная США (впервые на ЧМ).

Это значит, что минимум одна суперкоманда пролетит мимо золота, а может и обе, как было в 2012-м. Ниже 5 примеров дрим-тим, которые провалились на чемпионатах мира, и 5 дрим-тим, которые смогли (картинки кликабельны).

Чемпионат мира-2019 проходит в словацких Братиславе и Кошице.

Финал состоится 26 мая.

В 2000-м российская дрим-тим провалила ЧМ. Тогда все тоже началось с разгрома аутсайдера

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