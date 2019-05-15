Россия открыла счет уже на 32-й секунде.

Никита Зайцев получил передачу от Никиты Гусева и Никиты Кучерова и забросил в ворота Никиты (на самом деле Андреаса) Бернарда на дальней штанге.

К первому периоду счет был уже 0:4. Первую шайбу на турнире забросил форвард и ассистент капитана России Александр Овечкин.

Во втором периоде после пятой пропущенной Италия сменила вратаря, но получила за 20 минут еще 4. В третьем периоде русские забросили соперникам еще две шайбы и закончили матч со счетом 10:0. У команды Ильи Воробьева отличились Евгений Дадонов и Евгений Кузнецов (по две), Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Кучеров, Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Михаил Григоренко.

Следующий матч Россия проведет против Латвии. Он состоится в субботу, 18 мая, и начнется в 13:15 по московскому времени.

Три предыдущих встречи на ЧМ-2019 Италия проиграла с общим счетом 0:20.

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