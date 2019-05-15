Шайба Овечкина, шайба Кузнецова, шайба Кучерова и еще 7 шайб в воротах несчастной Италии – все тут

Сборная России в матче группового этапа чемпионата мира-2019 разнесла в щепки сборную Италии – 10:0.

Счет в игре уже на 31-й секунде открыл Никита Зайцев.

Затем отличился Динар Хафизуллин – игроку СКА ассистировал Никита Гусев.

Вскоре после Хафизуллина первую шайбу на турнире забросил Евгений Кузнецов.

На 17-й минуте партнер Кузнецова по «Вашингтону» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу на турнире и подвел черту под первым периодом.

Спустя 18 секунд после старта второго периода Кузнецов оформил дубль.

К избиению итальянцев подключился даже Илья Ковальчук, который провел провальный сезон в «Лос-Анджелесе».

После шайбы Ковальчука Россия выждала семь минут, а затем отличился Евгений Дадонов.

И тут же забил Михаил Григоренко, причем команда Ильи Воробьева на тот момент была в меньшинстве.

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Не успел забросить Кучеров, а тут уже Дадонов оформил дубль.

Россия выиграла все четыре матча на турнире: у Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0) и теперь у Италии.

В последний раз Россия побеждала на чемпионате мира в 2014 году.

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