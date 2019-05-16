Овечкин поймал крагой шайбу на скамейке и избавил лицо Дадонова от неприятностей
Блестящая реакция Ови.
Нападающий сборной России Александр Овечкин в матче группового этапа ЧМ-2019 против Италии разрывал не только на льду, но и на скамейке.
В одном из эпизодов Овечкин поймал шайбу крагой, которая летела прямо в лицо форварда Евгения Дадонова, который выдохнул после сэйва капитана «Вашингтона».
- Россия забросила десять безответных шайб Италии и с четыремя победами после четыре матчей возглавляет группу B.
- Овечкин забросил в этом матче первую шайбу на турнире.
- В мае 2018-го в первой игре финала Кубка Стэнли Овечкин по-мужски отреагировал на попадание шайбы в лицо.
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