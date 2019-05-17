Защитник «Колорадо» и сборной России Никита Задоров считает, что формат ЧМ по хоккею нужно менять.

«Что думаю о формате чемпионата мира? Ужас! Нет смысла играть с соперниками намного ниже уровнем. Сыграться? Но ведь все профессионалы и понимают, в какой хоккей играют. На мой взгляд, перестроиться и наладить тактику не особо сложно. Может, нужно провести пару контрольных игр.

Получается что-то типа Евротура? Ну да. Формат Кубка мира, когда собираются только топ-сборные, для меня ближе. Для болельщиков это тоже лучше, будет больше аудитория. Не всем интересно смотреть матч Россия – Австрия или Россия – Италия», – цитирует Задорова «Чемпионат».

Сборная Россия разгромила Италию с рекордным для себя счетом – 10:0.

На ЧМ-2019 у России уже четыре победы с разницей шайб 23-2.

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