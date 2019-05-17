Eurosport
Финалистка Мисс Словакия обожает хоккей. У нее самый прекрасный инстаграм на ЧМ
А еще Симона Лесковска спортивная журналистка.
17 мая сборная Словакии проведет очередной матч на домашнем чемпионате мира – в соперниках Франция. Болеть за хозяев будет прекрасная Симона Лесковска. 24-летняя девушка работает журналистом и круто разбирается в хоккее.
А еще она модель и финалистка конкурса красоты Мисс Словакия-2015. Симона активно поддерживает сборную в соцсетях. В инстаграме, например, выкладывает фото в джерси родной команды. Но там есть кадры и покруче.
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