Официант ресторана Iasai, в котором ужинала сборная России по хоккею после победы над Чехией, прокомментировал информацию об употреблении спортсменами алкоголя. Ранее сообщалось, что хоккеисты заказали и выпили 160 бокалов пива.

«Это полная чушь. Все это смешно. Никто здесь не пил 160 бутылок. Некоторые вовсе не брали алкоголь. Когда папарацци пытались проникнуть внутрь, парни разозлились и намекнули на то, что им лучше уйти. Но репортеры подкараулили их на выходе, тем самым испортив ребятам отдых», – приводит слова официанта «Спорт-Экспресс».

Сборная России выиграла на ЧМ-2019 в Братиславе четыре стартовых матча и возглавляет группу.

18 мая команда Ильи Воробьева сыграет с Латвией.

Sport24.pluska.sk: игроки сборной России выпили 160 бокалов пива после победы над Чехией

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