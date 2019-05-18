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Россия пропустила первой, но обыграла Латвию
Было непросто – Латвия даже вела в первом периоде.
Команда Ильи Воробьева провела самый непростой матч на групповом этапе. Первый период остался за сборной Латвии: Оскар Цибульскис реализовал большинство, на что сборная России до перерыва ничем не ответила.
Счет сравнял Дмитрий Орлов: защитник точно бросил с дальней дистанции.
Через две минуты Россия получила большинство, которым воспользовался Никита Гусев после передачи Евгения Дадонова. В середине второго периода Никита Кучеров убежал с шайбой к латвийским воротам и сделал счет 3:1.
- Сборная России занимает первое место в группе В с 15 очками после 5 матчей.
- Следующий матч сборная России проведет 19 мая против Швейцарии в 21:15 (мск).
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