Twitter

Все 4 шайбы победы России над Латвией, которая внезапно оказалось волевой

Все 4 шайбы победы России над Латвией, которая внезапно оказалось волевой
Eurosport

1 час назад

Прибалты оказали достойное сопротивление.

Сборная выиграла пятый матч подряд на чемпионате мира. Еще одну победу национальная команда добыла в матче с Латвией.

Правда, на первый перерыв Россия ушла в роли отыгрывающейся после реализации латвийцами большинства 4-на-3.

Но сначала Орлов...

Затем Гусев...

А потом Кучеров во втором периоде установили окончательный счет встречи.

  • Россия единолично возглавляет группу B с 15 очками.
  • Следующий матч у команды Ильи Воробьева 19 мая со Швейцарией.

Официант ресторана, в котором ужинали русские хоккеисты: «Никто здесь не пил 160 бутылок»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте