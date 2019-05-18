Сборная выиграла пятый матч подряд на чемпионате мира. Еще одну победу национальная команда добыла в матче с Латвией.

Правда, на первый перерыв Россия ушла в роли отыгрывающейся после реализации латвийцами большинства 4-на-3.

Но сначала Орлов...

Затем Гусев...

А потом Кучеров во втором периоде установили окончательный счет встречи.

Россия единолично возглавляет группу B с 15 очками.

Следующий матч у команды Ильи Воробьева 19 мая со Швейцарией.

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