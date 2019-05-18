Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после победы над Латвией (3:1) шутливо ответил на вопросы о злоупотреблении алкоголем хоккеистами национальной команды после игры с Чехией.

– Сегодня пойдете в ресторан?

– Каждый день хожу, у нас внизу.

– По 160 кружек пьете?

– По 160 литров в одного, – цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Ранее словацкие медиа сообщили, что русские хоккеисты перебрали с пивом после победны над Чехией.

Сборная России выиграла пять матчей из пяти. У Кузнецова 5 (2+3) очков.

Следующий соперник – Швейцария.

Официант ресторана, в котором ужинали русские хоккеисты: «Никто здесь не пил 160 бутылок»

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