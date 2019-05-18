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Кузнецов: «Каждый день хожу в ресторан, пью по 160 литров в одного»
Даже если Кузя говорил серьезно, пока на игре это не сказывается.
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после победы над Латвией (3:1) шутливо ответил на вопросы о злоупотреблении алкоголем хоккеистами национальной команды после игры с Чехией.
– Сегодня пойдете в ресторан?
– Каждый день хожу, у нас внизу.
– По 160 кружек пьете?
– По 160 литров в одного, – цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».
- Ранее словацкие медиа сообщили, что русские хоккеисты перебрали с пивом после победны над Чехией.
- Сборная России выиграла пять матчей из пяти. У Кузнецова 5 (2+3) очков.
- Следующий соперник – Швейцария.
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