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Россия победила Швейцарию и выиграла шестой матч на ЧМ-2019
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира – 3:0.
Второй матч на турнире провел голкипер Александр Георгиев. Кирилл Капризов вернулся в состав и оказался во втором звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.
На четвертой минуте Артем Анисимов сыграл на добивании после прохода Дмитрия Орлова и открыл счет.
Во втором периоде Никита Кучеров получил пас от Никиты Гусева и реализовал большинство.
А на 56-й минуте Кучеров открылся в контратаке под передачу Анисимова, сделал дубль и разгромил соперника.
Россия выиграла у Швейцарии – 3:0. Это шестая подряд победа русской сборной на групповом этапе ЧМ-2019.
- Следующий матч команда Ильи Воробьева проведет в среду, 22 мая, против Швеции.
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