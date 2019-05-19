Второй матч на турнире провел голкипер Александр Георгиев. Кирилл Капризов вернулся в состав и оказался во втором звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.

На четвертой минуте Артем Анисимов сыграл на добивании после прохода Дмитрия Орлова и открыл счет.

Во втором периоде Никита Кучеров получил пас от Никиты Гусева и реализовал большинство.

А на 56-й минуте Кучеров открылся в контратаке под передачу Анисимова, сделал дубль и разгромил соперника.

Россия выиграла у Швейцарии – 3:0. Это шестая подряд победа русской сборной на групповом этапе ЧМ-2019.

Следующий матч команда Ильи Воробьева проведет в среду, 22 мая, против Швеции.

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