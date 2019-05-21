На 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею определились все четвертьфиналисты турнира.

Из группы А в первой стадии навылет сыграют Финляндия (16 очков), Канада (15), США (14) и Германия (12). Из группы B вышли Россия (18 очков), Чехия (15), Швеция (15) и Швейцария (12).

В матче со Швецией 21 марта России достаточно набрать одно очко, чтобы занять первое место в группе. С большой долей вероятности, соперником команды по четвертьфиналу станет Германия – в случае если немцы проиграют финнам.

Существуют и такие варианты, при которых сборная России откатится на третье место:

Если Россия проиграет Швеции в основное время, а Чехия не победит в основное время Швейцарию, то команда Воробьева займет второе место.

Если Россия уступит Швеции в основное время, а Чехия победит в основное время Швейцарию, то у трех сборных будет по 18 очков. Тогда будет считаться разница шайб.

Предыдущие матчи команда Ильи Воробьева прошла без потерь.

Матч России и Швеции стартует в 21:15 мск.

Плей-офф начинается 23 мая.

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