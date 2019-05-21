«Мы дерьмо и знаем это». Британские хоккеисты горячо отпраздновали спасение в элитном дивизионе
Эти парни умеют праздновать.
Сборная Великобритании по хоккею победила Францию на стадии группового этапа чемпионата мира и осталась в элитном дивизионе.
Хоккеисты бурно праздновали успех. Сначала они обнимались и прыгали на льду, скандируя: «Мы дерьмо и знаем это».
Потом игроки переместились в раздевалку.
Британцы выиграли у Франции со счетом 4:3 в овертайме, проигрывая по ходу матча 0:3.
- Великобритания за тур до конца группового этапа занимает предпоследнее седьмое место в группе А, Франция замыкает таблицу.
- Аутсайдер группы В – Австрия.
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