Сборная Великобритании по хоккею победила Францию на стадии группового этапа чемпионата мира и осталась в элитном дивизионе.

Хоккеисты бурно праздновали успех. Сначала они обнимались и прыгали на льду, скандируя: «Мы дерьмо и знаем это».

Потом игроки переместились в раздевалку.

Британцы выиграли у Франции со счетом 4:3 в овертайме, проигрывая по ходу матча 0:3.

Великобритания за тур до конца группового этапа занимает предпоследнее седьмое место в группе А, Франция замыкает таблицу.

Аутсайдер группы В – Австрия.

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