Шведы открыли счет на старте первого периода. Маркус Петтерссон набросил от синей линии, а подъехавший в сборную по ходу турнира Габриэль Ландескуг подставил клюшку на пятаке.

Во втором периоде Россия понеслась вперед и уничтожила соперника. На 57-й секунде игрового отрезка Артем Анисимов с передачи Никиты Гусева сравнял счет. На 25-й минуте Евгений Дадонов подставил клюшку после броска Михаила Сергачева и вывел Россию вперед.

На 29-й Александр Овечкин увеличил преимущество русской команды до двух шайб. А в конце периода Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин забросили первые шайбы на турнире и разгромили шведов.

В третьем периоде Вильям Нюландер сократил разницу, но Дмитрий Орлов спустя 55 секунд забросил еще одну шайбу. Оливер Экман-Ларссон на 57-й минуте забил после сольного прохода, а затем Джон Клингберг реализовал большинство.

7:4 – Россия крупно потрепала скандинавов.

Русская сборная выиграла все семь матчей на турнире и заняла первое место в группе B.

В четвертьфинале команда Ильи Воробьева встретится с США. Матч пройдет в Братиславе 23 мая и начнется в 21:15 по московскому времени.

Финалистка Мисс Словакия обожает хоккей. У нее самый прекрасный инстаграм на ЧМ