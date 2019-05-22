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Овечкина с партнерами ждут США. Какой будет сетка плей-офф чемпионата мира для сборной России
Мощнейшая заруба уже в первом матче навылет.
В Словакии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею. Из группы А в четвертьфинал вышли Канада, Финляндия, Германия и США, из группы B – Россия, Чехия, Швеция и Швейцария. 23 мая стартуют первые игры навылет.
Россия – США
Начало 23 мая в 17:15 (мск)
По вероятным раскладам борная России должна была попадать на Германию, соперника по олимпийскому финалу, но немцы сокрушили финнов, а канадцы всухую разгромили США. Турнирная ситуация в группе А встала практически с ног на голову, и американцы сенсационно отправились на четвертое место. Помимо поражения от Канады, они проиграли Словакии, но отлично покуражились над аутсайдерами: забросили по семь шайб Дании и Франции, шесть – Великобритании.
Команда Ильи Воробьева выиграла все восемь матчей и напоследок поиздевалась над Швецией – все ждали равного противостояния за первое место в группе, а получили бойню: шведы пропустили шесть за один период. Матч закончился со счетом 7:4.
Россия – Швеция, ЧМ-2019Getty Images
Канада – Швейцария
Начало 23 мая в 17:15 (мск)
Канадцы выиграли группу не так легко, потеснив финнов только в последнем туре. Швейцарцы взлетели на четвертое место, обыграв крепкую Латвию – это был их единственный шанс на успех при трех обязательных победах над слабыми командами. Всухую вице-чемпионы мира 2008 года проиграли только России – и шведы, и чехи забросили Швейцарии всего на одну шайбу больше.
Финляндия – Швеция
Начало 23 мая в 21:15 (мск)
С первого места финнов вежливо попросили, и вместо более предпочтительной Швейцарии они получили равного соперника – шведов. Действующие чемпионы мира пропустили семь от России и выйдут на четвертьфинал очень злыми. В групповом этапе они набрали на одно очко меньше будущих соперников, но это ничего не значит.
Чехия – Германия
Начало 23 мая в 21:15 (мск)
Неожиданно обыграв финнов, немцы поднялись на третью строчку и разменяли грозную Россию на Чехию. Сборная Германии наверняка довольна – никому не хотелось сразу попасть под каток Овечкина, Малкина и Кучерова. А с Чехией можно побороться, вспоминая геройства в олимпийском Пхёнчхане.
Полуфиналы
На ЧМ-2019 не будет привычного перекрестного выхода: IIHF поменяла формат перед стартом турнира. Полуфинальные пары будут сформированы на основе общего рейтинга по пяти показателям:
- позиция в группе;
- количество очков;
- разница шайб;
- количество заброшенных шайб;
- рейтинг сборной.
Такой регламент раньше действовал в Кубке Стэнли, сейчас его применяют в Кубке Гагарина.
Лучшие бомбардиры
|Игрок
|Сборная
|Игры
|Голы
|Ассисты
|Очки
|Вильям Нюландер
|Швеция
|7
|5
|12
|17
|Никита Кучеров
|Россия
|7
|6
|9
|15
|Якуб Ворачек
|Чехия
|7
|3
|12
|15
|Михаэль Фролик
|Чехия
|7
|7
|7
|14
|Энтони Манта
|Канада
|7
|7
|5
|12
|Никита Гусев
|Россия
|7
|3
|9
|12
|Доминик Кубалик
|Чехия
|7
|4
|6
|10
|Доминик Симон
|Чехия
|7
|4
|6
|10
|Патрик Кейн
|США
|7
|2
|8
|10
|Евгений Дадонов
|Россия
|7
|7
|2
|9
Россия встретится с США, шведы выходят на финнов, Франция вылетает. Все итоги групп ЧМ-2019