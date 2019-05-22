В Словакии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею. Из группы А в четвертьфинал вышли Канада, Финляндия, Германия и США, из группы B – Россия, Чехия, Швеция и Швейцария. 23 мая стартуют первые игры навылет.

Россия – США

Начало 23 мая в 17:15 (мск)

По вероятным раскладам борная России должна была попадать на Германию, соперника по олимпийскому финалу, но немцы сокрушили финнов, а канадцы всухую разгромили США. Турнирная ситуация в группе А встала практически с ног на голову, и американцы сенсационно отправились на четвертое место. Помимо поражения от Канады, они проиграли Словакии, но отлично покуражились над аутсайдерами: забросили по семь шайб Дании и Франции, шесть – Великобритании.

Команда Ильи Воробьева выиграла все восемь матчей и напоследок поиздевалась над Швецией – все ждали равного противостояния за первое место в группе, а получили бойню: шведы пропустили шесть за один период. Матч закончился со счетом 7:4.

Россия – Швеция, ЧМ-2019Getty Images

Канада – Швейцария

Начало 23 мая в 17:15 (мск)

Канадцы выиграли группу не так легко, потеснив финнов только в последнем туре. Швейцарцы взлетели на четвертое место, обыграв крепкую Латвию – это был их единственный шанс на успех при трех обязательных победах над слабыми командами. Всухую вице-чемпионы мира 2008 года проиграли только России – и шведы, и чехи забросили Швейцарии всего на одну шайбу больше.

Финляндия – Швеция

Начало 23 мая в 21:15 (мск)

С первого места финнов вежливо попросили, и вместо более предпочтительной Швейцарии они получили равного соперника – шведов. Действующие чемпионы мира пропустили семь от России и выйдут на четвертьфинал очень злыми. В групповом этапе они набрали на одно очко меньше будущих соперников, но это ничего не значит.

Чехия – Германия

Начало 23 мая в 21:15 (мск)

Неожиданно обыграв финнов, немцы поднялись на третью строчку и разменяли грозную Россию на Чехию. Сборная Германии наверняка довольна – никому не хотелось сразу попасть под каток Овечкина, Малкина и Кучерова. А с Чехией можно побороться, вспоминая геройства в олимпийском Пхёнчхане.

Полуфиналы

На ЧМ-2019 не будет привычного перекрестного выхода: IIHF поменяла формат перед стартом турнира. Полуфинальные пары будут сформированы на основе общего рейтинга по пяти показателям:

позиция в группе;

количество очков;

разница шайб;

количество заброшенных шайб;

рейтинг сборной.

Такой регламент раньше действовал в Кубке Стэнли, сейчас его применяют в Кубке Гагарина.

Лучшие бомбардиры

Игрок Сборная Игры Голы Ассисты Очки Вильям Нюландер Швеция 7 5 12 17 Никита Кучеров Россия 7 6 9 15 Якуб Ворачек Чехия 7 3 12 15 Михаэль Фролик Чехия 7 7 7 14 Энтони Манта Канада 7 7 5 12 Никита Гусев Россия 7 3 9 12 Доминик Кубалик Чехия 7 4 6 10 Доминик Симон Чехия 7 4 6 10 Патрик Кейн США 7 2 8 10 Евгений Дадонов Россия 7 7 2 9

Россия встретится с США, шведы выходят на финнов, Франция вылетает. Все итоги групп ЧМ-2019

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