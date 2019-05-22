Нападающий сборной России Александр Овечкин прокомментировал победу сборной России над Швецией в заключительном матче группового этапа ЧМ-2019.

«Выиграли, а мой гол с передачи Малкина – все удачно сошлось. Мы правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Показали хороший ритм и давление. Вы все сами видели. Круто, что в четвертьфинале США, а не Германия? Может быть, для вас. А для нас – без разницы», – цитирует 33-летнего Овечкина «Чемпионат».

Россия выиграла у Швеции со счетом 7:4.

В четвертьфинале русские хоккеисты сыграют с американцами.

Овечкина с партнерами ждут США. Какой будет сетка плей-офф чемпионата мира для сборной России

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