Форвард сборной России Евгений Кузнецов рассказал, как проходил заключительный матч группового этапа ЧМ-2019 со шведами.

«Счет 6:1 сыграл злую шутку, тяжело выходить было. Вроде и в атаке хочется играть, и в обороне надо работать. Не очень хорошие голы пропустили. Думаю, что Вася переживает по этому поводу. Парень нас тащит, нужно было играть внимательнее. Показывался ли нам счет матча США – Канада? Да нет. Какая разница? Я вообще любитель больше о своей игре думать.

Ревность после гола Овечкина с передачи Малкина? Вы гоните, что ли? Наоборот, рад. Столько людей обсуждают. Вот игра все показывает. Ребята выходят и делают. У Швеции лучшая защита на турнире? По-моему, до сегодняшнего дня только мы три гола пропустили. Больше никто. Здесь нельзя судить, кто лучший в мире, а кто нет. Каждая игра по-разному складывается. У тебя могут быть лучшие защитники, но если форварды не помогают, то тяжело играть», – цитирует 27-летнего Кузнецова «Чемпионат».

Россия выиграла у Швеции со счетом 7:4.

В четвертьфинале команда Ильи Воробьева встретится с американцами.

Овечкина с партнерами ждут США. Какой будет сетка плей-офф чемпионата мира для сборной России

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