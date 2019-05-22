Сборная России поняла, что начался чемпионат мира, в раздевалке после первого периода матча со шведами. То, что у Кучерова, Гусева и остальных перед глазами стоят итальянцы и австрийцы, было ясно с первых минут.

Скандинавы получали подозрительно много пространства в чужой зоне, выигрывали пятак, а русские защитники впервые за целый турнир паниковали, когда выбрасывали шайбу от ворот. И даже гол Ландескуга – вернее, как конкретно его забили (с подставления) – не успокаивал зрителей и тренеров. Малкина закрывали все 20 минут, глупые удаления сыпались и подставляли в меньшинстве, Ковальчук поглаживал капитанскую нашивку и бросал, бросал и бросал.

Чуть-чуть становилось легче при взгляде на Василевского и его девять сэйвов в первом периоде. На чемпионатах мира иногда можно схалтурить и привезти парней из местных лиг, но для уговоров вратаря из НХЛ федерациям нужно заводить специального скаута.

Вася серьезно подтащил Россию в сложные моменты и надежно сыграл и при 0:1, и при 3:1 – через две смены после его гиперспасения Капризов забросил четвертую и начался персональный ад для защиты шведов. Абсолютно точно ключевой эпизод матча, после которого «Тре Крунур» еще могли что-то исправить, но вместо 2:3 и поднятой головы получили три пощечины от России.

Александр Овечкин (Россия), Швеция, ЧМ-2019Getty Images

Отдельная проблема – что после такой победы над Швецией непонятно, в каком состоянии сейчас находится команда Ильи Воробьева. Вроде как первый гол Малкина на турнире – а вроде в момент наивысшей слабости соперника, когда забить мог любой вплоть до вашей бабули, не умеющей кататься на коньках. Овечкин забросил кому-то серьезному и в равных составах – да, но вторая спецбригада с Ови в составе по-прежнему не работает. Василевский в порядке – да мы и раньше догадывались, хотя шведы его до MVP матча натренировали.

Тревожит то, что сборная провела такой невзрачный первый период, да и в третьем все уже было понятно. При беготне туда-сюда, при разнице в пять шайб Россия все равно пускает на пятак и получает за спину вратарю, потому что никак не подстрахует голкипера. Или хватает глупое удаление капитана и пропускает через семь секунд меньшинства.

Что-то подобное было у «Красной машины» в 2010-м. В Кёльн приехали все русские энхаэловцы, система поздних Быкова и Захаркина сбоила, а на сборную все четче надвигался пондус. Мощный и практически олимпийский ростер отмазывался на ЧМ за 3:7 от Канады, но влетел в финале чехам с 38-летним Ягром в лидерах. И тогда тоже никто не видел проблем в этих микрозвоночках, в натужных победах над Германией и слабым матчингом дуэта БиЗ ничего страшного.

Но в этом и сила истории – чтобы показать современникам события, как они могут развиваться в похожих обстоятельствах. Да, у России лучшая атака чемпионата, но защита в давлении проигрывает борьбу на пятаке. Да, у России есть Василевский, с отрывом лучший голкипер турнира, но какой в этом смысл, если в давлении оборона пропустит от трех до пяти подставлений клюшки перед воротами (вспомните хоть Луи Эрикссона, чудом промахнувшегося по воротам с такого наброса).

У русской команды действительно нет соперников в Братиславе и Кошице, но это не значит, что она не проиграет сама себе. Илья Воробьев вплоть до последнего матча пробует сочетания и ищет нормальные варианты. Тренер даже смирился с бездействием Григоренко в звене с Малкиным и Дадоновым и явным стилистическим несоответствием Задорова с европейским хоккеем и слепо верит в Овечкина и Кузнецова во второй спецбригаде. Для Воробьева это самый большой вызов в карьере, победа над которым вознесет его к топовым русским коучам вроде Быкова, Знарка и Билялетдинова, а поражение втопчет в грязь и при большой зависимости сборной от СКА и Романа Ротенберга может загубить карьеру.

Илья Воробьев, Швеция – Россия, ЧМ-2019Getty Images

Дальше – Штаты, а в полуфинале могут снова попасться шведы. И в следующий раз они уже не будут плюшевыми игрушками, в которых превратились в последнем туре группового этапа. Сборная России вроде бы легче прошла через недомотивацию, чем получившие 4 от Латвии «Тре Крунур», но в 2010-м все игроки на словах говорили про заряженность, а потом еле отскочили от немцев и проиграли чехам.

У Ильи Воробьева самая сложная и самая простая задача одновременно – сделать так, чтобы кёльнский позор так и остался единственным поражением русских дрим-тим на ЧМ.

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