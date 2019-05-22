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Овечкин, Кучеров или Гусев? Кто лучший игрок России на ЧМ
Выбери своего героя.
Сборная России фантастически провела групповой этап чемпионата мира – выиграла все 7 матчей в основное время, 4 – всухую. Перед стартом турнира существовали опасения, что слишком звездный состав команды не успеет сыграться, но, кажется, скептицизм был напрасным.
Первая и самая длинная часть турнира позади. Самое время выбрать лучшего игрока лучшей команды на групповой стадии.
- В четвертьфинале Россия сыграет с США.
- Матч начнется 23 мая в 17:15.
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