От Федорова до Лайне. Самые крутые перфомансы на чемпионатах мира перед драфтом НХЛ

Абсолютные фавориты драфта-2019 Джек Хьюз и Каапо Какко, возможно, решили судьбу первого пика на льдах Словакии. Схватку на чемпионате мира за явным преимуществом выиграл финн – 6 шайб и 7 очков против трех ассистов у американца плюс Суоми дошли до полуфинала в отличие от «звездно-полосатых».

Три года назад на чемпионате мира развернулось похожее противостояние финна и американца: Патрика Лайне и Остона Мэттьюза. Тогда европеец был лучше и по статистике, и по командному результату, но первым на драфте в итоге ушел Остон. Противостояние Лайне и Мэттьюза вообще стало одним из лучших и ярких сюжетов в истории хоккея на уровне сборных. Ниже самые крутые преддрафтовые перфомансы.

Патрик Лайне (Финляндия), ЧМ-2016

18-летний Патрик Лайне – MVP чемпионата мира-2016Getty Images

12 (7+5) очков, 10 матчей

Результаты: серебряная медаль, MVP турнира, приз лучшему нападающему

Патрик встретил 18-летие всего за 2,5 недели до старта турнира, на котором он установил два рекорда: 12 очков и 7 шайб. Результат феноменальный, даже если опустить детали: баллы Лайне зарабатывал в матчах с аутсайдерами и командами второго эшелона. В играх с США, Россией и Канадой (две встречи) у него лишь один ассист.

Остон Мэттьюз (США), ЧМ-2016

Остон Мэттьюз, сборная США (2016)Getty Images

9 (6+3) очков, 10 матчей

Результат: четвертое место

Если бы не Лайне, оба рекорда для 18-летних на том же турнире побил бы Остон. В больших матчах Мэттьюз блеснул ярче: ассист с Финляндией, гол+победный буллит в четвертьфинале с Чехией, шайба в ворота Канады в полуфинале. Возможно, это помогло ему уйти на драфте первым, несмотря на безмедальное выступление.

Сергей Федоров (СССР), ЧМ-1989

Сергей Федоров в составе сборной СССРGetty Images

9 (6+3) очков, 10 матчей

Результат: золото

По-хорошему Сергея в этом списке быть не должно. Если бы не железный занавес, 19-летний армеец был бы задрафтован на год раньше и явно не под 73-м номером.

В составе советской сборной юный Федоров выступил круче матерых Макарова, Крутова и Ларионова, уступив только Вячеславу Быкову.

Пол Кария (Канада), ЧМ-1993

Молодой Пол КарияGetty Images

9 (2+7) очков, 8 матчей

Результат: четвертое место

Юный Пол очень круто для тинейджера провел турнир и даже набирал больше балла за игру, замкнув топ-7 бомбардиров. Правда, в команде Кария стал лишь четвертым, а Канада даже с таким нападением осталась без медалей. Да и на драфте результаты ЧМ-1993 не слишком сказались: Кария перед поездкой в Германию котировался в районе 2-5 пика и ушел в итоге четвертым.

Каапо Какко (Финляндия), ЧМ-2019

Каапо КаккоImago

7 (6+1) очков, 8 матчей

Результат: ?

Новый вундеркинд из Финляндии уже повторил второй результат по шайбам для 18-летних и еще имеет шансы переписать оба рекорда Лайне. В отличие от Патрика Каапо здорово проявил себя против серьезных соперников (3 гола словакам, 2 – канадцам), но все баллы уместил в четыре стартовые игры. Следующие четыре матча, включая богатый на голы четвертьфинал против Швеции, Какко откатал вхолостую.

Джек Айкел (США), ЧМ-2015

Джек Айкел с бронзовой медалью ЧМ-2015Imago

7 (2+5) очков, 10 матчей

Результат: бронза

Джек был не так хорош, как Мэттьюз и Лайне годом позже, но зато завершил турнир на победной ноте, пусть и в матче за третье место. В плюс – шайба словакам в овертайме и ассист в утешительном финале. Из негатива – «-4» в полуфинале против России.

Спустя месяц Джек был задрафтован под вторым номером – уйти раньше Макдэвида ему не помогли бы даже несколько хет-триков за сборную.

Олли Йокинен (Финляндия), ЧМ-1997

Олли Йокинен перед драфтом-1997Getty Images

6 (4+2) очков, 8 матчей

Результат: Пятое место

Олли считался главным европейским проспектом драфта-1997 и был выбран третьим вслед за канадцами Джо Торнтоном и Патриком Марло. Финн хорошо провел первый групповой этап, даже забросил одну из шайб в ворота России, но замолк во втором, и сборная не вышла в плей-офф домашнего ЧМ.

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