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Капризов прокомментировал слухи о романе с Загитовой
Хоккеист все отрицает.
Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов опроверг слухи об отношениях с фигуристкой Алиной Загитовой.
«Что за бред? Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего – вот и написывают», – цитирует Капризова «Спорт-Экспресс».
- На Олимпиаде в Пхёнчхане Загитова и Капризов взяли золотые медали.
- Загитова в 2019 году взяла золото чемпионат мира, собрав «карьерный шлем» – все существующие турниры по фигурному катанию Алина выигрывала.
- 18 мая Алина исполнится 17 лет, Капризову 22 года.
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