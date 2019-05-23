Getty Images

Капризов прокомментировал слухи о романе с Загитовой

Капризов прокомментировал слухи о романе с Загитовой
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 39 мин. назад

Хоккеист все отрицает.

Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов опроверг слухи об отношениях с фигуристкой Алиной Загитовой.

«Что за бред? Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего – вот и написывают», – цитирует Капризова «Спорт-Экспресс».

  • На Олимпиаде в Пхёнчхане Загитова и Капризов взяли золотые медали.
  • Загитова в 2019 году взяла золото чемпионат мира, собрав «карьерный шлем» – все существующие турниры по фигурному катанию Алина выигрывала.
  • 18 мая Алина исполнится 17 лет, Капризову 22 года.

МВД Удмуртии может оштрафовать Загитову на 5-15 тысяч рублей за вождение автомобиля без прав

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте