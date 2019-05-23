Россия забросила первую шайбу уже на 67-й секунде. Михаил Сергачев щелкнул от синей линии, голкипер Кори Шнайдер выпустил бросок защитника, и Никита Гусев добавил его в сетку.

На 16-й минуте русская сборная реализовала большинство – теперь Сергачев получил пас от Гусева и расстрелял Шнайдера.

Почти сразу после перерыва американская команда забросила обидную шайбу. Андрей Василевский с трудом поднялся из площади ворот, Брэйди Шей бросил от борта, и рикошет со стоящими перед ним хоккеистами помешали голкиперу сборной России отразить выстрел. Первый гол сборной США случился на отметке 22:22.

В третьем периоде Кирилл Капризов с передачи Гусева увеличил разницу в счете. Спустя четыре минуты Ноа Хэнифин из сборной США удачно проткнул Василевского, но еще через 69 секунд Михаил Григоренко забросил четвертую шайбу русских. За 3 минуты до конца американцы сняли вратаря, и Дебринкэт сократил разрыв.

4:3 – Россия победила американцев.

Следующий соперник России определится позже.

Матч 1/2 финала ЧМ пройдет в субботу, 25 мая, и начнется в 16:15 по московскому времени.

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