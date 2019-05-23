Сборная России в матче 1/4 финала чемпионата мира выиграла у сборной США

Счет в игре уже на второй минуте открыл нападающий «Вегаса» Никита Гусев.

Преимущество команды Ильи Воробьева удвоил представляющий «Тампу» Михаил Сергачев.

Американцы сократили отставание до минимума усилиями Брэйди Шея и небольшого рикошета.

Затем Гусев приплюсовал к своей шайбе ассист на Кирилла Капризова.

Спустя четыре минуты после шайбы Капризова американцы снова сократили разрыв – отличился Ноа Ханифин.

К четвертой шайбе в ворота американцев привели роскошные действия Евгения Малкина и точный удар Михаила Григоренко.

За две с лишним минуты до сирены сборная США снова сократила отставание, но больше россияне не пропустили и оформили путевку в полуфинал.

Соперник команды Ильи Воробоева в полуфинале станет известен позже.

Последний раз сборная России побеждала на чемпионате мира в 2014 году.

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