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Шайбы Гусева, Сергачева, Капризова и Григоренко притушили пыл американцев. Все голы – тут
Матч получился неожиданно упорным.
Сборная России в матче 1/4 финала чемпионата мира выиграла у сборной США
Счет в игре уже на второй минуте открыл нападающий «Вегаса» Никита Гусев.
Преимущество команды Ильи Воробьева удвоил представляющий «Тампу» Михаил Сергачев.
Американцы сократили отставание до минимума усилиями Брэйди Шея и небольшого рикошета.
Затем Гусев приплюсовал к своей шайбе ассист на Кирилла Капризова.
Спустя четыре минуты после шайбы Капризова американцы снова сократили разрыв – отличился Ноа Ханифин.
К четвертой шайбе в ворота американцев привели роскошные действия Евгения Малкина и точный удар Михаила Григоренко.
За две с лишним минуты до сирены сборная США снова сократила отставание, но больше россияне не пропустили и оформили путевку в полуфинал.
- Соперник команды Ильи Воробоева в полуфинале станет известен позже.
- Последний раз сборная России побеждала на чемпионате мира в 2014 году.
Россия порвала Швецию и бьет всех. Но еще есть шанс проиграть ЧМ – вспомните 2010-й