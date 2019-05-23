В матче 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Братиславе, встретились сборные Канады и Швейцарии. «Кленовые листья» победили в овертайме – 3:2.

Канадцы уступали сопернику со счетом 1:2 до самой последней секунды, когда им на помощь пришла шайба Деймона Сиверсона. Нет, вы посмотрите, шайба реально пересекла линию на самой последней секунде, мы не преувеличиваем!

Полное видео эпизода:

В овертайме победную шайбу забросил Марк Стоун.

Соперник команды Алена Виньо по полуфиналу станет известен позже.

Последний раз канадцы побеждали на ЧМ в 2016 году.

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