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Шайба канадцев за 0,3 секунды до конца третьего периода, спасшая для них полуфинал
«Кленовым листьям» очень повезло пройти через сборную Швейцарии.
В матче 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Братиславе, встретились сборные Канады и Швейцарии. «Кленовые листья» победили в овертайме – 3:2.
Канадцы уступали сопернику со счетом 1:2 до самой последней секунды, когда им на помощь пришла шайба Деймона Сиверсона. Нет, вы посмотрите, шайба реально пересекла линию на самой последней секунде, мы не преувеличиваем!
Полное видео эпизода:
В овертайме победную шайбу забросил Марк Стоун.
- Соперник команды Алена Виньо по полуфиналу станет известен позже.
- Последний раз канадцы побеждали на ЧМ в 2016 году.
Шайбы Гусева, Сергачева, Капризова и Григоренко притушили пыл американцев. Все голы – тут
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