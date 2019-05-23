Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился впечатлениями после победы над сборной США (4:3) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

«Игры на вылет всегда такие получаются. Нужно было забивать больше, когда моменты были, а так, в принципе, сыграли хорошо в обороне. Третий гол был не нужен, 4:2 было поинтереснее, а 4:3 – нервная концовка. Думаю, соперник был тоже хорош. Я бы не сказал, что у сборной России какая-то аритмия, за ними или за нами. Иногда счет не соответствует игре. Нужно играть от момента.

По барабану, кто наш следующий соперник. Главное – думать о своей игре, настраиваться. Дальше нет слабых соперников. Если мы будем играть плохо, то хоть с кем встречайся. Нам всегда приятно играть при своих болельщиках. Жалко там пива не наливают, иначе бы русские болельщики еще громче кричали. Фанаты жалуются. Сейчас полегче будет? В гробу полегче будет.

Овечкин старается? Все стараются. Вы тоже стараетесь. Будет момент – забьет обязательно. Иногда не получается. Мы все работаем на команду, друг за дружку. Думаю, Овечкин еще забьет все важные голы. На судейство тяжело пенять, здесь правила немного отличаются от НХЛ. Удел слабых – пенять на арбитров», – приводит слова Кузнецова Sport24.

Соперник команды Ильи Воробьева по полуфиналу станет известен позже.

Кузнецов на ЧМ-2019 забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи.

Шайбы Гусева, Сергачева, Капризова и Григоренко притушили пыл американцев. Все голы – тут

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