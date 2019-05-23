Давайте сразу договоримся и поймем: сборная России испытывает хоть какие-то проблемы на чемпионате мира, только потому что играет не на 100% заявленной мощи. У нее определенно лучший ростер на турнире, налаженная химия Кучерова и Гусева, работающая спецбригада (одна) и невероятный вратарь в раме (в заявке даже два).

Россия в четвертьфинале влезла в клатч, а ее болельщики у экранов возвели пару кирпичных стен исключительно потому, что возможности невероятного состава этой команды используются не в полную силу.

Джеймс ван Римсдайк (США), Динар Хафизуллин и Андрей Василевский (Россия), ЧМ-2019Getty Images

Восемь побед из восьми пришли из-за того, что какие-то удачи у тренерского штаба действительно есть. Это и сочетание Дадонова с Малкиным даже в равных составах, не говоря уже про 5-на-4, и вживление Капризова к вашингтонской связке, и драйвовость Барабанова с Телегиным в боттом-6 и меньшинстве, и Сергачев на синей линии, и много еще чего. Если сборная возьмет золото, за все это Россия похвалит Воробьева, Гатиятуллина и остальных коучей. Если нет – припомнит моменты, которые не удались.

Например, более моторный партнер для Малкина и Дадонова. Они классно взаимодействуют, но Михаил Григоренко явно не тянет их уровень, а для передач Джино из-за ворот нужны несколько направлений, а не только Дадон на пятаке. Григоренко – отличный компромисс при дисбалансе звезд НХЛ и чернорабочих. С ним в составе хоть как-то уравновешивается недостаток в игроках под энерджи-лайн и форчекинг, но с Михаилом первое звено объективно тускнеет.

Или, конечно, Илья Ковальчук, которого не нужно было брать после провального сезона в «Лос-Анджелесе», точно не нужно засовывать четвертым форвардом в четвертое звено и точно не нужно делать капитаном. Надо жать F, чтобы выразить уважение, но на чемпионате мира в Словакии Артем Зуб и четыре полноценных пары обороны важнее, чем 35-летний Кови. Из-за нашивки «C» на свитере и Ту Самую Шайбу Канаде Воробьев крутит большинство, чтобы впихнуть туда ветерана, ставит Ковальчука к Малкину, чтобы заработало там (пока никак), и безвольно смотрит за тремя потерями Ильи за 20 минут со шведами.

Илья Ковальчук (Россия), США, ЧМ-2019Getty Images

И проблем еще полно. Представьте, что реализация русской сборной во втором периоде четвертьфинала со Штатами повторится во встречах за реальные медали. Кори Шнайдер выдал невероятные 20 минут и очень-преочень подтащил американцев в этом отрезке (15 сэйвов из 39 в матче). Или что Владислав Гавриков не выбросится на перехват и не спасет русских в сложные моменты. Или Сергачев после трех набранных очков снова привезет и вернет соперника в игру. Все это несомненные допущения, но с Америкой Россия была в одной шайбе от ничьей, в одном отскоке от овертайма.

У Ильи Воробьева самый сильный состав за последние девять чемпионатов мира. Практически олимпийский лайнап на деревенской тусовке, а его сборная с праймовым Кучеровым чуть не залезает в дополнительное время с командой, где лучшим игроком признают 18-летнего пацана с нулем матчей в НХЛ.

Пока все очень напоминает Олимпиаду-2018, на которую русские приехали с теми же Ковальчуком и Дацюком и где они едва вытащили себя за хвост в финале с немцами из местных лиг. У сборной небесталанный тренерский штаб, и команда наконец-то играет в красивый хоккей, а не месит грязь в откатах, как при Знарке или Билялетдинове. И будет невероятно обидно войти в историю как самый звездный бэнд, который ничего не добился.

Матч со Штатами показал, что Русь все еще гнется под давлением и временами не знает, что делать, когда у нее забирают шайбу в средней зоне. И это только четвертьфинал против номинально седьмой команды плей-офф, дальше будет Канада и, вероятно, мотивированные Швеция с Чехией.

У русских слишком много звезд, чтобы закрыть всех, но на субботу или воскресенье может выпасть тот день, когда одних лидеров закроют, а у других не пойдет игра. И тогда золото, которое все уже повесили на сборную России, превратится в пепел быстрее, чем вы успеете сказать «Гол».

Россия – США – 4:3

Шайбы Гусева, Сергачева, Капризова и Григоренко притушили пыл американцев. Все голы – тут

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