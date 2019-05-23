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Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале
В другом полуфинале сойдутся чехи и канадцы.
Сборная Чехии в матче 1/4 финала чемпионата мира выиграла у сборной Германии со счетом 5:1. В полуфинале турнира, который проходит в Братиславе, чехи встретятся со сборной Канады.
В другой паре 1/4 финала встретились сборные Финляндии и Швеции. Финны уступали 1:3 и 3:4, но сравняли счет за полторы минуты до финиша, а на второй минуте овертайма Сакари Маннинен забил решающую шайбу (у него 1+3 в матче). Именно команда Юкки Ялонена станет соперником сборной России по 1/2 финала.
- В четвертьфинале сборная России выиграла у США со счетом 4:3.
- Сборная Канада благодаря голу на последней секунде спаслась в игре со сборной Швейцарии, а затем добила соперника в овертайме.
- Полуфинальные игры состоятся 25 мая.
- Шведы были победителями двух предыдущих ЧМ.
Россия в полуфинале, и это здорово. Но проблем у суперзвезд больше, чем должно быть
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