Сборная Чехии в матче 1/4 финала чемпионата мира выиграла у сборной Германии со счетом 5:1. В полуфинале турнира, который проходит в Братиславе, чехи встретятся со сборной Канады.

В другой паре 1/4 финала встретились сборные Финляндии и Швеции. Финны уступали 1:3 и 3:4, но сравняли счет за полторы минуты до финиша, а на второй минуте овертайма Сакари Маннинен забил решающую шайбу (у него 1+3 в матче). Именно команда Юкки Ялонена станет соперником сборной России по 1/2 финала.

В четвертьфинале сборная России выиграла у США со счетом 4:3.

Сборная Канада благодаря голу на последней секунде спаслась в игре со сборной Швейцарии, а затем добила соперника в овертайме.

Полуфинальные игры состоятся 25 мая.

Шведы были победителями двух предыдущих ЧМ.

Россия в полуфинале, и это здорово. Но проблем у суперзвезд больше, чем должно быть

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