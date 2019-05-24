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Овечкин мощным силовым приемом отправил американца на скамейку сборной России
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Нападающий сборной России Александр Овечкин провернул мощный силовой прием во время матча против сборной США в рамках 1/4 финала чемпионата мира, отправив американца Брэйди Шея на скамейку российской команды.
После приземления через борт Шей упал вверх ногами на том месте, где сидел Евгений Дадонов. Впрочем, в итоге американец вернулся на лед и продолжил игру.
- Сборная России выиграла у США со счетом 4:3.
- В полуфинале команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Финляндии.
Россия в полуфинале, и это здорово. Но проблем у суперзвезд больше, чем должно быть
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